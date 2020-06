NRK tar selvkritikk etter artikkel om coronateori

Det var søndag at NRK omtalte påstander fra den norske vaksineforskeren Birger Sørensen om at coronaviruset trolig er utviklet av kinesiske og amerikanske forskere, en sak også NTB siterte.

Artikkelen har blitt møtt med kritikk fra flere hold, og NRK sier nå at arbeidet med saken var for dårlig.

– Det burde ha kommet mye tydeligere fram i artikkelen at noe av innholdet er basert på uttalelser fra forskeren, og ikke publisert forskning. Her har vi ikke gjort en god nok jobb. Saken burde hatt flere relevante kilder som vurderte både uttalelsene og forskningen, sier fagdirektør Marius Tetlie i NRK til Medier24.

NRK har etter publisering lagt inn rettelse i saken, og også laget en oppfølgersak , hvor Sørensens påstander blir møtt med motbør fra andre forskere.

– Urimelig og spekulativt

Sørensen har samarbeidet med den britiske professoren Angus Dalgliesh, og den ferske studien er publisert i tidsskriftet QRB Discovery. I den hevdes det at virusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som synes å være satt inn kunstig.

Immunolog Anne Spurkland har til VG beskrevet deler av Sørensens påstander som både urimelige, ulogiske, ukritiske og spekulative.

Hun påpeker videre at Sørensen har økonomiske interesser i vaksineforskningen. Han er fra før av kjent for arbeid med å utvikle en vaksine mot hiv, og er styreleder i selskapet Immunor.

Forskning.no-redaktør Nina Kristiansen sier til Medier24 at det ikke finnes dekning i studien for det NRK skriver, og at artikkelen kan bidra til å bygge opp under konspirasjonsteorier.

– NRK har gått totalt i baret på denne saken, når de skriver om et så viktig og betent tema uten å sjekke forskningen med andre eksperter og spesialister, sier Kristiansen.

Åpenhet om vaksinearbeidet

Som svar på kritikken, foreslår Sørensen at Spurkeland sjekker faktiske data og siste publikasjoner på feltet.

– Vi har data som viser at det er mindre enn en prosent mutasjoner i aminosyreposisjoner, for mer enn 2.300 sekvenser vi har undersøkt for hele spike-proteinet. Det er i vaksinesammenheng ubetydelig, sier han til VG.

Sørensen sier videre at Spurkeland har en negativ og annerledes oppfatning til arbeidet hans, og understreker at det i artikkelen redegjøres for hvor han arbeider og interessene hans.

