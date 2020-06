Utviklere vil forbedre Smittestopp-appen

Selskapet er i dialog med Google og Apple om å utvikle en testversjon basert på deres løsninger for å kunne lagre data lokalt på mobiltelefonen, og ikke i en sentral database slik dagens Smittestopp-app gjør, opplyser visedirektør Kyrre Lekve til NTB.

– Vi skal teste ut hvilke muligheter og begrensninger som ligger der, sier han.

Ifølge Lekve handler det først og fremst om å kunne utnytte Bluetooth-teknologen bedre.

– God nyhet

– Dette er svært gode nyheter. Jeg mener det er viktig at vi også i Norge får en løsning for smittesporing som følger de europeiske personvernanbefalingene og ikke samler inn mer data enn nødvendig, sier Venstres stortingsrepresentant Solveig Schytz til NTB.

– Disse tingene er grunnleggende for at flere skal ha tillit til løsningen og ta den i bruk, slik at den virker, sier hun.

Når en eventuell ny versjon av Smittestopp vil være på plass, er imidlertid helt umulig å si, ifølge Lekve.

Det er myndighetene som til slutt skal avgjøre om en ny versjon skal tas i bruk.

Færre brukere

Den siste tida har tallet på aktive brukere av Smittestopp falt med drøyt 50.000 fra midten av mai til begynnelsen av juni. Andelen aktive brukere er nå på rundt 15 prosent, langt unna myndighetenes mål om 60 prosent. Den siste tida har det også vært få nye nedlastinger.

– Dette er helt naturlig når det er så lite smitte som nå. Men vår tanke er at appen skal fungere optimalt i tilfelle det kommer en ny smittebølge, sier Lekve..