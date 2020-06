Studie av mulig coronamedisin trekkes tilbake

Tre av de fire forfatterne bak studien stilte seg torsdag bak beslutningen.

Tidligere denne uken ble det kjent at forskningsstudien, som ble publisert i det prestisjefylte tidsskriftet The Lancet, skulle granskes. Årsaken er at det er oppdaget potensielle problemer ved en medisinsk database som ble brukt av forskerne.

De undersøkte effekten av malariamedisinene hydroksyklorokin og klorokin på coronapasienter. Konklusjonen var at medikamentene ikke hadde positiv effekt, og at de tvert imot kunne være farlige.

Studien førte til at WHO for en periode stanset forsøk for å finne ut om hydroksyklorokin hjelper mot covid-19. Forskere i flere land har jobbet med å teste medisinen, og også ved Oslo universitetssykehus ble utprøvingen stanset.

Onsdag anbefalte imidlertid WHO at forsøkene kan gjenopptas. Det er konklusjonen etter at en ekspertkomité har undersøkt saken.

Hydroksyklorokin fikk mye oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump sa han hadde tro på medisinen og at han tok den selv for å unngå å bli syk. Trump fikk kritikk siden det foreløpig ikke finnes god dokumentasjon på at medikamentet hjelper mot covid-19.