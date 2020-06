Undersøkelse: Hver tredje nordmann unngår helsetjenester

33 prosent av de 10.000 spurte svarer ja på spørsmålet om de har unnlatt eller utsatt å oppsøke helsetjenester som følge av koronaepidemien. Av dem som er under 40 år, svarer fire av ti ja, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Det er tydelig at det ikke bare er eldre personer som holder seg hjemme og som er engstelige for smitte. Yngre mennesker unngår i minst like stor grad å bruke helsetjenester, slik som fastlege og psykolog, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Flere kvinner enn menn opplyser at de unngår bruk av helsetjenester, med henholdsvis 37 mot 28 prosent. Av de spurte er det flest som unngår bruk av helsetjenester i Oslo (38 prosent).

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere oppfordret nordmenn til å fortsatte å ta kontakt med fastlegen sin på samme måte som før – særlig dersom man føler seg dårlig eller at noe er galt. Clausen understreker også at dette er viktig.

– Fra mange hold blir det meldt om at mange avlyser og utsetter legetimene sine. Enkelte minner om at kreft ikke tar pause, andre at mangel på profesjonell hjelp kan øke så vel psykiske lidelser som fysiske plager, ikke minst blant de med kroniske lidelser, sier hun.