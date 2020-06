Medisin fra norsk selskap gitt til første coronapasient i Storbritannia

Bergenbio opplyser i en børsmelding tirsdag at bioteknologiselskapets legemiddel bemcentinib er valgt ut som den første potensielle behandlingen til å bli testet i en britisk studie kalt ACCORD (Accelerating COVID-19 Research & Development plattform).

Kort sagt er dette betegnelsen for et framskyndet forsknings- og utviklingsprogram for behandlinger av covid-19.

Nå har medisinen utviklet av bergensselskapet blitt gitt til britisk covid-19-pasient, skriver Bergensavisen.

Selskapet skriver i børsmeldingen at den første pasienten som har fått en dosering med bemcentinib er tilknyttet Southampton NHS Foundation Trust – et universitetssykehus som er ett av totalt åtte studiesteder.

Studien er finansiert av det britiske helsedepartementet Department of Health and Social Care (DHSC) og Det britiske forskningsdirektoratet UK Research and Innovation (UKRI).

Etter planen skal studien inkludere 120 sykehusinnlagte pasienter, der 60 vil motta bemcentinib og 60 pasienter vil motta standardbehandling.

– Vi ser fram til å fremlegge resultater så snart som det er praktisk mulig, og håper at stoffet kan oppfylle målene av studien og brukes til å behandle tusenvis av Covid-19 pasienter over hele verden, sier administrerende direktør i Bergenbio Richard Godfrey.