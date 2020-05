FHI utelukker ikke egne smittevernregler for svensker

Når regjeringen skal vurdere å åpne i Norden, har statsminister Erna Solberg (H) sagt at hun ønsker en felles nordisk løsning, selv om Sverige skiller seg ut.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier til Aftenposten at han ikke kan utelukke at det kan bli egne regler for svensker som kommer til Norge.

– Risikoen for at du bærer viruset, er jo mye større om du reiser fra Stockholm enn fra Reykjavik. Det kan åpne for mer målrettet testing. Vi vil sikkert få i oppdrag å se på det, sier Forland.

Ifølge Worldometer har 4.220 svensker nå dødd i coronapandemien så langt. De fire andre nordiske landene har 1.123 dødsfall til sammen per nå.

Forland påpeker at det er mye mer smittespredning i Sverige enn i Norge.

– Det er faktisk et bedre argument for å stenge grensene nå enn 14. mars, sier fagdirektøren.

Forland tviler imidlertid på at det er aktuelt å holde Sverige helt utenfor hvis man åpner grensene i Norden.

– Men det må kanskje komme forsterkede grensetiltak. Det vil være litt som for reisende fra andre land, sier han.