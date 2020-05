Høy alder og BMI blant risikofaktorene for å bli alvorlig coronasyk

– Etter forrige hurtigoppsummering ble BMI ført opp som en risikofaktor, og det bekreftes i forskningen vi nå har gjennomgått. På samme måte som alder, ser vi at risikoen øker ved økende BMI, sier avdelingsdirektør Kjetil Gundro Brurberg i Område for helsetjenester ved FHI til Dagens Medisin.

– Men så skal det legges til at det er plundrete å se på flere av disse faktorene enkeltvis. Høy BMI gir jo for eksempel større risiko for hjerte-kar-sykdom, sier han.

Den nye oppramsingen om risikofaktorer for alvorlig forløp av Covid-19 er FHIs tredje oppsummering av forskning på feltet. Blant de elleve studiene er fire fra USA, tre fra Kina, to fra Storbritannia, en fra Iran og en fra Brasil. Sju er ikke fagfellevurdert. Studiene er såkalt multivariate analyser, og vurderer dermed to eller flere faktorer.

Studiene gir ikke et entydig bilde av effektene av kjønn og etnisitet.

– Noen studier fra Storbritannia og USA finner assosiasjoner mellom etnisitet og risiko for alvorlig sykdom, men man skal være forsiktig med å legge stor vekt på demografiske faktorer som kan henge sammen med sosioøkonomiske faktorer, sier Brurberg.

Han understreker at den nye oversikten ikke danner grunnlag for å endre risikorådene.

