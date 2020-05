Kler av seg i ny serie

«NAK-ED» er en norsk dokumentarserie som fra 18. mai kan sees over hele verden på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok og Vimeo. For å tilpasses disse kanalene er hele serien filmet i stående format.

Filmskaperen Jan Dalchow (51) har brukt 12 år på serien som handler om sensur - og om resultatet: skammen over egen og andres nakne kropper i en tid hvor naturlig nakenhet har blitt unaturlig.

– I tillegg har det skjedd mange ting underveis som har aktualisert tematikken, med sensur av historiske bilder og kunstverk i våre mest brukte sosiale medier, og en generell holdning til at det å vise hud offentlig kun er ok om det skjer i en retusjert og «perfekekt» kommerisell kontekst, sier Jan Dalchow.

Oppgjør med dobbeltmoral

I filmen, som blant annet er støttet av Fritt ord, opptrer filmskaperen selv naken for å ta et oppgjør med skammen han hevder å ha blitt påført gjennom samfunnets holdninger til kropp og nakenhet. Vi blir med der han blant annet opptrer naken foran et teaterpublikum i Oslo.

– I 12 år har dette handlet mye om min egen prosess. Helt fra jeg var barn har jeg slitt med et dårlig forhold til egen kropp, med skam for egen nakenhet og min seksualitet. Det er det mange som kjenner seg igjen i, og for meg ble det veldig viktig å forstå hvorfor, sier Jan Dalchow, som også ville utfordre seg selv.

– Da jeg startet prosjektet var det helt utenkelig at jeg skulle være med selv i filmen. Men etter hvert som både mine egne følelser, kroppspressdebatten og hvordan uttrykksformen i sosiale medier har utviklet seg ble det naturlig å gjøre det. Men jeg skal innrømme at det satt langt inne, smiler han.

VIDEO: Se traileren til dokumentarserien her:

Syk sensur

Serien følger nakenaktivister og vanlige folk som utfordrer seg selv i Norge, Storbritannia og USA.

Regissøren har blant annet samarbeidet med National Coalition Against Censorship, som gjennom mange år har lagt press på sosiale plattformer som Facebook og Instagram, for å stoppe sensuren av nakenhet.

De skriver følgende:

«Som en organisasjon som har kjempet mot sensur av fremstilling av nakenhet i over 45 år, støtter vi skaperne av NAK-ED og deres budskap. Menneskekroppen skal aldri undertrykkes eller være noe man skammer seg over, sier Svetlana Mintcheva, programdirektør i NCAC. Organisasjonen skal hjelpe til å spre filmene i USA og resten av verden.»

Dusjer med klær på

«NAK-ED» byr på alt fra klein, komisk og provosernede nakenhet, til avslappede sekvenser der vanlige folk kler av seg foran kameraet og forteller om sitt forhold til kroppen sin.

Jan Dalchow mener det er noe dypt, menneskelig problematisk at så godt som alle i dag oppdras til å være misfornøyde eller føle skam.

– I media er nakenhet ok om den er kommersiell eller perfekt. Men skammen gjør seg også gjeldene i den fysiske verden. Jeg har blant annet sett selv når jeg går på trening at folk har med seg egne klær til å dusje med – selv ikke der er nakenhet ok. Det kan skyldes alt fra skam til frykten for å bli sett, men uansett synes jeg det er ugreit, iser Jan Dalcholw.

– Mange er også redd for å bli snikfotografert og vist fram mot sin vilje?

– Ja, og det er selvfølgelig ikke greit i det hele tatt. Men det er heller ikke verdens undergang, det finnes langt verre ting som kan skje deg enn det. Kanskje vi skulle lære ungdom at det rett og slett ikke er sånn krise å bli sett naken?

Nyskapende

Tematikken er i utgangspunktet vanskelig, og for Dalchow har det vært en lang og trøblete vei mot ferdig serie.

Underveis har medlememer av castingen trukket seg, enkelte samarbeidspartnere har trukket seg.

Etter lang utviklings- og produksjonstid med flere gode filmprodusenter, valgte Jan Dalchow å ferdiggjøre prosjektet med Tun Byrå, som vanligvis leverer digitalt innhold til næringslivet, og Roger Moe som produsent. Prosjektet går nye veier både med format, distribusjon og samarbeid.

– Det i seg selv har gjort at serien er litt annerledes, og at jeg har falt litt mellom to stoler når det gjelder støtteordninger. Men jeg ønsket å jobbe på denne måten fordi det når ut til mange flere, og fordi det er vår tids måte å kommunisere på, sier Dalchow.

Sensurert selvfølgelig

Men i dag er det duket for premiere – i sosiale mediekanaler – med heavy sladding for maksimal effekt, samt opplysninger om de som ønsker det kan se en usensurert versjon der nakenheten ikke skjules.

– Vi er nødt til å sensurere episodene på sosiale medier, men alle episodene kan streames usensurert fra Vimeo On Demand via nettsiden vår. Overskuddet går til organisasjoner som kjemper for ytringsfrihet og kroppspositivisme i alle former, sier Jan Dalchow.

