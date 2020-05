Sol og sommervarme tar ikke knekken på coronaviruset

Coronaviruset lar seg ikke knekke av vanlig sommervarme, slår amerikanske og russiske forskere fast. Faren for smittespredning øker derimot når mange samles utendørs for å nyte solen, som her på Kitsilano-stranden Vancouver i Canada i forrige uke. Foto: The Canadian Press / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix