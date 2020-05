Lav dødelighet av covid-19 i Norge

I midten av april meldte WHO at 6 prosent av alle som var blitt registrert med coronasmitte, var døde. I Norge var tallet 2,62 prosent en uke senere, og nå ser dødeligheten ut til å være så lav som 0,2 prosent, skriver Aftenposten.

Blodprøver fra nesten 400 personer i Oslo-området viser at færre enn to av hundre har antistoff mot coronavirus. Det tyder på at bare en liten del av befolkningen har vært smittet med coronavirus, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en artikkel.