Minst risiko for coronasmitte på fotballbanen blant barn, unge og mosjonister

Nye GPS- og videoanalyser fra forskere ved Aarhus Universitet og Syddansk Universitet viser at risikoen for smitte på selve fotballbanen er mye lavere for amatører.

Mange ungdommer og amatører har dessuten bare 5, 7 eller 8 spillere på hvert lag.

Hva med bitte små lag?

I sin upubliserte analyse har forskerne også tatt med lag som spiller 3 mot 3 og 5 mot 5.

Senere vil forskerne supplere med analyser av småspill med og uten baner, for eksempel Street soccer/gatefotball.

– Tiden i smitteavstand er bare halvparten i breddeidretten sammenlignet med eliteidretten, melder førsteamanuensis Thomas Bull Andersen fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Andersen var én av tre forskere som nylig kom fram til at en elitefotballspiller er utsatt for smitte i halvannet minutt under en kamp hvis man antar at spiller er smittet.

Fotball er viktig for folkehelsen

Peter Krustrup har i mange år undersøkt hvordan fotball påvirker vår kropp og helse ut fra blant annet et vell av målinger av hvor mye i alt 300 barne- og voksne mosjonsspillere beveget seg rundt på banen.

Målingene fra Syddansk Universitet har nå blitt reanalysert for å kartlegge hvor mye spillerne er i kontakt med hverandre.

– Når man tenker på hvor viktig fotball er for barn, unge og voksnes trivsel, og for å forebygge livsstilssykdommer, er det klart for oss at det ville være bra å kunne åpne breddeidretten på en forsvarlig måte, sier Krustrup, som er professor ved Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU.

De nye beregningene ikke publisert i et vitenskapelig tidsskrift og har ikke vært gjennom fagfellevurdering.

Professor: «Kontaktsport» har begrenset smitterisiko

De nye analysene viser at spillere i breddefotball er innen en avstand på halvannen meter i 60 sekunder i løpet av en times spill.

Det er også andre faktorer som får forskerne til å konkludere med at risikoen er lavere i breddefotballen:

Spillere er for det meste bare tett på hverandre i mindre enn 1 sekund av gangen.

Nærkontakt dekker alle typer kontakt, også taklinger på bakken.

Bare 1/3 av alle kontakter foregår med fronten mot hverandre. Resten av enten skulder mot skulder eller front mot bak, for eksempel når en forsvarsspiller dekker en angriper bakfra.

SDU-forskerne har i de nye beregningene utvidet tilnærmingen fra studiene av elitespillere ved også å se på antallet kroppskontakter under både trening og kamp.

Analysene viser at det er henholdsvis 5 kroppskontakter per spiller per time under trening og 10 i kamp.

– I praksis er det relativt lite kroppskontakt i fotball, påpeker Peter Krustrup fra SDU.

Thomas Bull Andersen fra Aarhus Universitet legger seg på samme linje:

– Tallene viser at det er lite kontakt under spillet. Men møter, omkledning og transport kommer jo i tillegg.

Forskerne fra Aarhus Universitet har gjennomført andre beregninger som viser hvilke posisjoner på banen som blir mest utsatt for smitte. Det kan du lese mye mer om – og se grafikk for – i denne artikkelen. (Grafikk: Nikolas S. Knudsen)

Virologiprofessor: Unngå hysteri

Professor i virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, har tidligere fortalt videnskab.dk at han hele tiden har ansett utendørs fotball for å være en ganske trygg idrett når det gjelder risiko for smitte.

– Så vidt jeg kan se er det ingen problemer med vanlig fotball. Amerikansk fotball og rugby ville jeg nok være mer skeptisk til, for der er veldig tett kontakt. Vi må ikke bli for hysteriske, forklarer Thomsen.

Forskerne påpeker at man kan organisere fotballtrening helt uten kroppskontakt.

Det krever at man holder seg til teknisk og fysisk trening med god avstand og med begrenset antall spillere på banen.

