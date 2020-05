Tysk firma håper på resultater fra vaksineutprøving i juli

Selskapet prøver ut vaksinene på frivillige personer i Tyskland og USA, og målet er å få bekreftet at de er sikre og effektive, i tillegg til å finne fram til optimal dosering, opplyser selskapets sjef Ugur Sahin.

Selskapet Biontech i Mainz i Tyskland og Pfizer i USA samarbeider om å bygge produksjonskapasitet, og meningen er at millioner av vaksinedoser skal kunne være tilgjengelige innen utgangen av året hvis vaksinen blir godkjent.

Sahin sier at de første vaksinetestene begynte i april. Forsøkspersonene fikk doser på mellom 1 og 100 mikrogram for å finne fram til en optimal dosering for videre studier.

Fakta om coronapandemien: 4,2 millioner mennesker er bekreftet smittet * 4.271.906 personer i 212 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 287.613 (6,7 prosent) av de registrert smittede er døde. * 1.535.537 (35,9 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 46.902 personer (1,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.385.850 smittet, 81.795 døde * Storbritannia: 268.143 smittet, 32.065 døde * Italia: 219.814 smittet, 30.739 døde * Spania: 268.143 smittet, 26.744 døde * Frankrike: 177.423 smittet, 26.643 døde * Brasil: 169.584 smittet, 11.653 døde * Belgia: 53.779 smittet, 8.761 døde * Tyskland: 172.576 smittet, 7.661 døde * Iran: 109.286 smittet, 6.685 døde * Nederland: 42.788 smittet, 5.456 døde * Canada: 69.981 smittet, 4.993 døde * Kina: 82.918 smittet, 4.633 døde * Tyrkia: 139.771 smittet, 3.841 døde * I Norge er 8.135 smittet (224 døde), i Sverige er 26.670 smittet (3.256 døde), i Danmark er 10.591 smittet (533 døde), i Finland er 5.984 smittet (271 døde) og på Island 1.801 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, TT, Ritzau, STT, NTB)

I Europa deltar 200 friske frivillige i alderen 18 til 55 år i forsøket. I USA skal 360 friske frivillige vaksineres, i begynnelsen kun personer i alderen 18–55. Senere skal også eldre frivillige få delta.

Biontech meldte tirsdag om en økning i omsetningen i første kvartal på 5,7 prosent til 27,7 millioner euro. Kostnadene til utviklingen av coronavirusvaksinene dekkes i stor grad gjennom partneravtaler med Pfizer og kinesiske Fosun Pharma.