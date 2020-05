Danske kvinner møter ikke opp til mammografi

Fra de fem danske regionene meldes det at flere kvinner enn normalt avlyser eller dropper å møte opp til tiden de får tildelt for undersøkelse for brystkreft.

Kræftens Bekæmpelse frykter at noen nå faller helt ut av det danske programmet for bekjempelse av brystkreft etter coronakrisen.

I Region Midtjylland er for eksempel oppmøteraten falt fra 84 prosent til 68 prosent for brystkreftundersøkelser i perioden 12. mars til 30. april fra i fjor til i år. Helsevesenet i Danmark sier at noen trolig har trodd timen deres var avlyst, uten at den var det. Andre kan ha vært syke eller ha mistenkt coronasmitte, og derfor ha droppet avtalen sin.

I Region Hovedstaden pleier oppmøtet å være 80 prosent, men i år har det kun vært 59 og 69 prosent som kom til sjekk i mars og april.

I Norge har coronasituasjonen ført til store forsinkelser i de ulike screeningprogrammene, og det så i april ut til at undersøkelsene ikke tas opp igjen før til sommeren, ifølge Dagens Medisin.