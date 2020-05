Forskere vil undersøke senskader fra covid-19

En studie ved Oslo universitetssykehus skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Intensiv- og pandemiregister og skal beskrive dem som har vært gjennom covid-19-sykdom.

Studien skal også følge opp alle som overlever et intensivopphold etter covid-19 i et år. Dette for å kartlegge eventuelle fysiske, psykiske og mentale helseutfordringer etter intensivoppholdet, skriver Dagbladet.