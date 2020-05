Norge vil ikke prøve å kuppe coronavaksine

– Det andre land gjør, er å forsøke å kjøpe selskaper som driver denne vaksineutviklingen. Der er ikke Norge, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun understreker at det nå er et stort antall selskaper som prøver å utvikle en vaksine mot virussykdommen, og at det er umulig å vite hvem som vil lykkes.