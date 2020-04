Bedre luft under nedstengningen kan ha forhindret over 11.000 dødsfall i Europa

Redusert luftforurensning som følge av mindre trafikk, industri og bruk av kull har forhindret over 11.000 dødsfall i Europa, ifølge finske Crea. I tillegg har det gitt 6.000 færre tilfeller av astma hos barn. Her snakker sju år gamle Gala med klassekameraten Oliver (6) i et nabolag i Barcelona. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix