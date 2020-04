Alarmtelefonen har fått nesten 3.000 henvendelser

Margrethe Østerhus, leder for Alarmtelefonen, nødtelefonen for barn og unge i Norge, sier til Dagsavisen at antall henvendelser fra unge, særlig i aldersgruppen 12 til 16 år, nærmest eksploderte da de utvidet med en døgnåpen chattetjeneste 7. april.

– Den yngste som ba om hjelp var bare åtte år. Vi vet at mange unge foretrekker denne måten å kommunisere på fremfor å snakke i telefonen. I tillegg var det viktig at tjenesten skulle gjøres døgnåpen for å sikre barn og unge hjelp på en tid av døgnet da vi vet at ting ofte skjer, sier Østerhus.