Muligheten sykehusene har til å lage egne tester har vært avgjørende for å komme raskt i gang med testing under den pågående coronapandemien. En ny EU-forordning som innføres i mai 2022, kan bety at sykehusene ikke lenger har den nødvendige ekspertisen ved neste pandemi, frykter en rekke overleger i mikrobiologi. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix