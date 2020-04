I et intervju med britiske Unheard sier Ferguson at Sverige kan komme til å oppleve en jevn økning av antall dødsfall som følge av coronasmitte, skriver Aftonbladet.

– Det store problemet er at de er ved et punkt der dødeligheten per innbygger i Stockholm nærmer seg nivået i New York. Sverige har hatt mer tid til å øke antallet intensivbehandlingsplasser, men jeg tror at vi kommer til å se at dødstallet vil øke for hver dag, sier han.