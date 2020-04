Virus regnes gjerne ikke som levende. Noe av grunnen er at de ikke klarer å formere seg på egen hånd.

Men inni alle virus ligger oppskriften på hvordan de kan lage kopier av seg selv. Nærmere bestemt den genetiske koden for noen helt spesielle enzymer.

Hvis du blir smittet av coronavirus, vil de infiserte cellene dine blir lurt til å lage disse virusenzymene. Og da blir dine egne celler omgjort til virusfabrikker.

Et av de viktigste enzymene hos coronavirus er av typen «RNA polymerase».

Nå har kinesiske forskere funnet ut hvordan dette mikroskopiske enzymet ser ut for covid-19-viruset, ifølge en rapport i tidsskriftet Science.

Kunnskapen kan hjelpe forskere med å finne antivirale legemidler som kan behandle folk som blir alvorlig syke av coronaviruset.

Angrepspunkt

Bjarte Aarmo Lund forsker selv på legemidler som kan stoppe enzymene til antibiotikaresistente bakterier. Han jobber ved UiT Norges arktiske universitet.

Selv om virus kan lage langt færre enzymer enn bakterier, så er metoden forskerne bruker for å studere dem ganske like.

Forskerne lagde krystaller av virusenzymet som de studerte med elektronmikroskop for å avdekke strukturen. (Video: Science)

Og for coronaviruset er RNA-polymerase-enzymet en interessant kandidat å angripe med medisiner, ifølge Lund.

Dette enzymet er nemlig helt sentralt for å kopiere opp viruset sin genetiske kode, som er laget av RNA. Det Lund omtaler som DNA sin ustabile slektning.

Bjarte Aarmo Lund (Foto: Privat)

− Ved å designe legemidler som passer perfekt til covid-19-viruset sin RNA polymerase kan vi hindre viruset i å spre seg til andre celler i kroppen. Og gi immunforsvaret tid til å gjenkjenne og fjerne infeksjonen, skriver Bjarte Aarmo Lund, forsker ved UiT Norges arktiske universitet til forskning.no.

Men å lage helt nye antivirale midler tar lang tid. Derfor er gamle legemidler det beste kortet vi har på kort sikt, ifølge Lund.

Som skiftenøkler i tannhjul

For å forstå hvordan slike antivirale midler virker, kan vi se for oss enzymer som biologiske maskiner, ifølge Lund.

− Og for å trekke den analogien lenger så tenker vi da på legemidler som skiftenøkler vi kan sette fast i tannhjulene slik at maskinen stopper opp, skriver Lund.

En hel rekke antivirale midler ligner derfor på byggesteinene til RNA og DNA. Det gjelder blant annet Ebolamedisinen Remdesivir.

Coronavirus har RNA som arvestoff istedenfor DNA. Legemidler som etterligner byggesteinene til RNA (cytosin, guanin, adenin og uracil), kan stoppe virusenzymet som kopierer opp arvestoffet. Legemiddelet Remdesivir ligner på byggesteinen adenin. (Illustrasjon: Sponk / Wikimedia commons, Cc-by-sa-3.0)

Tanken bak slike medisiner er at kopieringsenzymene til viruset vil prøve å bruke legemiddelet som en byggestein.

Men siden legemiddelet ikke er en ekte byggestein, vil kopieringen stoppe opp, ifølge Lund.

Da vil ikke viruset klare å spre seg til nye celler i kroppen.

Les også: Coronapasienter: Blir behandlet med paracet, oksygen og kvalmestillende

Ebolamedisin binder seg til enzymet

De kinesiske forskerne bak den nye studien trekker selv frem ebolamedisinen Remdesivir som en god kandidat for å stanse det viktige kopieringsenzymet til covid-19-viruset.

Og i etterkant av den nye studien kom ut, har de samme forskerne også vist at Remdesivir kan binde seg til RNA polymerasen. Det er avgjørende for at medisinen skal kunne ha effekt. De har ikke publisert det siste resultatet i et fagfellevurdert tidsskrift enda, men har lagt det ut i en database over proteiner.

Samtidig melder flere medier, blant annet NRK, om at Remdesivir ikke virker på alvorlig syke pasienter, ifølge et utkast til en studie.

Det pågår også kliniske forsøk med Remdesivir i Norge. Og det er for tidlig å konkludere om ebolamedisinen vil fungere eller ikke. Men Lund påpeker at suksessen til slike legemidler avhenger av mange flere ting enn de forsøkene som er gjort på laboratoriet.

Forsøk på laboratoriet er ikke nok

Blant annet må medisinen komme seg inn i de infiserte cellene til de som får medisinen. I høy nok dose til å være effektiv.

Men selv hvis dette skjer, så kan det være for sent å stoppe kopieringen av viruset, hvis skaden i kroppen allerede har skjedd, reflekterer Lund.

Og ikke minst må medisinen være trygg. Våre egne celler er jo også avhengige av byggesteiner for RNA og DNA for å fungere.

Så det er essensielt at ikke våre egne enzymer begynner å bruke de antivirale legemidlene som ligner på disse byggesteinene.

Nå som formen og egenskapene til RNA polymerasen til coronaviruset er avdekket, kan det bli lettere å finne legemidler som utelukkende blir brukt av virusenzymet.

Men resultater fra laboratoriet er aldri nok.

− Inntil vi forstår alle disse sammenhengene og får gode modeller for de ulike prosessene vil det nok ikke være mulig å gi noen garantier for at medisiner vil fungere uten å faktisk teste de på pasienter, skriver Lund.

Referanse

Yan Gao med flere: Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus, Science april 2020, https://doi.org/10.1126/science.abb7498

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.