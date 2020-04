Kan pusteøvelser hjelpe mot covid-19?

Harry Potter-forfatter J. K. Rowling tvitret nylig at pusteøvelser har hjulpet henne gjennom covid-19-infeksjonen.

Det er ikke uvanlig at pusteøvelser brukes i behandling av luftveissykdommer, for eksempel KOLS. Der kan målet være å få opp slim fra lungene, få en god nok dose medisin og holde luftveiene åpne, sier Michael Niederman ved Weill Cornell Medicine i New York til New Scientist.

I en mye delt Youtube-video anbefaler en britisk lege å ta dype pust og holde den litt før man puster ut igjen. Etter fem repetisjoner anbefaler han å avslutte med et kraftig host.

Også en CNN-programleder har delt sin positive erfaring med teknikken, ifølge Newsweek.

Men kan slike pusteøvelser hjelpe en person med covid-19-infeksjon?

Det er usikkert, ifølge Hege Clemm. Hun er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus.

I tillegg er Clemm prosjektleder for EILO-gruppen, som utreder og behandler pasienter med en pustelidelse som kan forveksles med astma, som forskning.no tidligere har omtalt.

– Vi vet for lite om covid-19 til å si om pusteøvelser kan hjelpe, og da eventuelt hvilke, sier Clemm.

Tørrhoste eller slim

Et hardt host på slutten av pusterunden vil kunne hjelpe deg med å få ut opp slim, sier Michael Niederman til New Scientist.

Clemm har ikke sett den omtalte videoen der en lege anbefaler pusteteknikker mot covid-19, men oppfatter øvelsene som beskrives, som en teknikk som brukes generelt ved slim i luftveiene.

Men de fleste som utvikler hoste ved covid-19, har tørrhoste, innvender Ema Swingwood i Assosiaction for Chartered Physiotherapists i samme artikkel.

Dette poenget påpeker også Hege Clemm.

– Det ser ut til at slim ikke er et symptom som er veldig utbredt ved covid-19, i hvert fall ikke i starten, sier hun.

Her viser Hege Clemm hvordan pasienter blir utredet for EILO. (Foto: Ingvild Fostervoll Melien)

– Pusteøvelser vil uansett ikke forhindre at en blir smittet og trolig heller ikke ha noe å si for sykdomsforløpet, her ser det ut til at andre faktorer spiller en større rolle.

Trenger pasienter derimot å få opp slim, kan slike øvelser, som kalles slimmobiliserende øvelser, være hensiktsmessige, ifølge Clemm.

– Slim vil danne grobunn for bakterier og er derfor viktig å få opp og vekk. Akkurat det gjelder generelt, og spesielt for de med lungesykdom hvor dette er et problem.

Ulike øvelser for og hjelpemidler

Det finnes ulike pusteøvelser og hjelpemidler for å trene pust, ifølge Hege Clemm.

Men hun understreker at resultatene av forskningen på disse er sprikende.

– Både resultat og metode varierer i forhold til hva en ønsker å oppnå, og hvilken grunntilstand pasienten har.

– Derfor må pusteøvelsene og hjelpemidlene tilpasses hver enkelt pasient, og det vil ikke være et generelt råd eller tiltak, sier hun.

Men dyp og god pust er generelt bra, mener Ema Swingwood. Det bidrar til mer oksygen til kroppen og mer karbondioksid ut.

Men har du tørrhoste, bør du i så tilfelle puste inn gjennom nesa - ikke munnen, ifølge Swingwood.

– Og suge inn en svær dose luft kan irritere et eksisterende tørrhoste. Å puste gjennom nesa er lurere.

– Nesa varmer og fukter lufta du tar inn, sier hun til New Scientist.

– Alle med pusteproblemer må kontakte lege

Både Swingwood og Clemm er opptatt av at alle som sliter med å puste, først og fremst må oppsøke hjelp - ikke prøve å håndtere potensielt farlige symptomer selv.

– De som får luftveisproblemer og som mistenker at de kan ha COVID-19, må ta kontakt med lege, sier Clemm til forskning.no.

Men det må også folk som får pusteproblemer, som ikke mistenker COVID-19, understreker hun.

– Smitteverntiltak i helsetjenesten er så gode at en ikke skal være redd for å pådra seg smitte ved å oppsøke lege.

Pustetiltak på sykehus

På sykehus er det flere tiltak som kan hjelpe COVID19-pasienter som sliter med å puste, forklarer Clemm.

– Overvåkning, oksygentilskudd og blant annet slimmobiliserende behandling og pusteteknikker.

– Men dette er ikke noe som ellers friske folk trenger å tenke på hjemme.

Både Swingwood og Clemm mener at pusteøvelser ikke vil kunne forhindre at du blir coronasmittet i utgangspunktet.

Pusteøvelser vil heller ikke hindre at du blir syk av viruset eller at få et alvorlig sykdomsforløp, ifølge den norske legen.

– Hjemme vil hygienetiltak og avstandstiltak være viktigst, samt å holde seg i fysisk aktivitet, gitt at man passer godt nok på smittevern, sier Clemm.

Pusteøvelser har en plass i behandling av luftveissykdommer, men dette må tilpasses den enkelte pasienten og grunnsykdommen til vedkommende.

– Ved COVID-19 hos ellers friske mennesker er det kun behov for behandling med pusteøvelser når pasienten er kommet på sykehus og er i et alvorlig forløp.

