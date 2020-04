Coronakrisen er forbundet med stress for mange, og det kan være ekstra vanskelig å slutte nå.

Forskningen er fremdeles på et tidlig stadium, men visse studier finner at røykere har større sannsynlighet for alvorlig infeksjon, skriver LA Times.

– Data viser at hvis du er røyker har du større sannsynlighet for å ha alvorlige virkninger av covid-19, behøve respirator og dø enn enn dersom du ikke røyker, sier lungelegen Richard Castriotta ved University of Southern California til LA Times.

– Ikke sikker overhyppighet av røykere

Røyking skader lungenes forsvarsmekanismer, og gjør det vanskeligere å bekjempe covid-19 og andre luftveissykdommer, ifølge flere leger avisen har snakket med. En av sykdommens viktigste effekter er på lungene, og skadde lunger har vanskeligere for å bekjempe sykdommen.

En studie fant at av dem som døde av covid-19 var 9 prosent røykere, sammenlignet med 4 prosent av dem som overlevde.

Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig fjernet røyking fra risikolisten for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19.

«I de oppsummerende studiene om røyking og covid-19 der resultatene fra flere studier er slått sammen, og i de studiene der det er gjort såkalte multivariat analyser, er det ikke vist en sikker sammenheng mellom røyking og alvorlig forløp av covid-19», skriver overlege Sara Watle ved Folkehelseinstituttet i en epost til ABC Nyheter.

«Alder over 65 år ser ut til å være den tydeligste risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19, og risikoen øker med økende alder og grunnsykdommer.»

Flimmerhårene skades

– Når røykere får luftveisinfeksjoner blir de ofte sykere, blant annet fordi flimmerhårene ikke lenger beskytter på samme måte som hos ikke-røykere, sier overlege Eli Heggen ved Preventiv kardiologi ved Oslo Universitetssykehus, til VG +.

Flimmerhårene beskytter mot for mikrober og forurensning. Når de blir skadet, blir man mer mottakelig for luftveisinfeksjonen som bronkitter og lungebetennelser, sier Heggen.

«Å slutte å røyke er det beste du kan gjøre for helsen din, uavhengig av risiko for alvorlig koronasykdom. Alle i befolkningen anbefales å følge de generelle smittevernrådene som å unngå å ta deg i ansiktet, ha god hånd- og hostehygiene og å holde avstand til andre», skriver Watle ved Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter.

Mindre kullos i blodet

Ved røykeslutt begynner flimmerhårene gradvis å fungere igjen, og allerede ett døgn etter røykeslutt har man mindre kullos i blodet, og blodsirkulasjonen bedres. Kullos tar opp plassen til oksygen i blodet, og oksygenmangel er en av de mest alvorlige følgene av covid-19.

Ekspertene VG + har snakket med understreker at røyking både forverrer og gir økt risiko for de aller fleste typer lungesykdommer.

Her har Helsenorge en temaside om å slutte og røyke.