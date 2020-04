40 millioner barn går glipp av poliovaksine i Pakistan

Pakistan innledet storstilt vaksinering mot polio i 1994 og lyktes langt på vei med å utrydde sykdommen.

Da det ble kjent at CIA hadde brukt et falsk vaksinasjonsprogram som dekke for spioner som jaktet på Osama bin Laden, resulterte det i store protester og boikottaksjoner.

Militante islamister har angrepet helsearbeidere de siste årene, og med coronapandemien har vaksinasjonskampanjen fått et nytt skudd for baugen.

– Vi har måttet avlyse den landsomfattende vaksinasjonskampanjen som skulle ha funnet sted i april som følge av nedstengningen for å hindre spredning av coronavirus, sier en talsmann for programmet.

260.000 helsearbeidere skulle ha delta i kampanjen, men må nå i stedet vie sine krefter til coronautbruddet.

Minst 40 millioner pakistanske barn under fem år går derfor glipp av vaksinen, samtidig som det meldes om stadig nye tilfeller av polio i landet.

Pakistan og Afghanistan er blant de få landene i verden der polio fremdeles finnes.

Den svært smittsomme og uhelbredelige virussykdommen, som rammer nervesystemet og kan forårsake lammelser, er særlig utbredt i den fjellrike nordvestlige regionen nær den afghanske grensa, der al-Qaida står sterkt.