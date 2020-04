Rundt halvparten av nordmenn tror coronaepidemien i Norge varer til jul

Det kommer fram i Infacts ukentlige undersøkelse om coronatiltakene i Norge, som utføres på vegne av Nettavisen og Amedia.

3.098 personer er intervjuet i mandagens undersøkelse.

12,4 prosent svarer at det er for mye tiltak her i landet. Det er opp 1 prosentpoeng fra de to siste ukene.

Flest i Nordland mener tiltakene er for strenge, etterfulgt av Agder og Rogaland. Færrest i Vestland og Innlandet mener det er for mange tiltak.

Fakta om coronautbruddet i Norge 170 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 154 døde som var varslet til FHI mandag, var 84 år. 55 prosent av de døde er menn. * 7.135 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokka 15 mandag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * 49 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2,5 prosent i Italia. For 28 prosent er smittested ukjent. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var lørdag 0,67. * I alt 160 coronapasienter er mandag innlagt på sykehus. * 113 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 24 i Helse vest, 12 i Helse Midt-Norge og 11 i Helse nord. * 65 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 196 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 25 dødsfall ved intensivenhetene. * 143.255 personer var fram til søndag ettermiddag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per mandag ettermiddag var 1.015 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Fortsatt har folk flest stor tillit til myndighetene. Dessuten er det færre denne uken som svarer at de frykter for helse, økonomi og eldre slektninger.

Flere er forberedt på en langvarig coronaepidemi.

48,6 prosent svarer at de tror coronaepidemien i Norge vil vare til jul, mens 18,6 mener den vil vare i flere år. 14,5 prosent tror at den vil vare fram til sommeren.

Mandag er det færre som mener at det ikke er nok tiltak i Norge. 12,6 prosent svarer at det er for lite tiltak, ned fra 15,8 prosent sist mandag. Flest i Troms og Finnmark mener tiltakene er for svake.

Generelt er nordmenn fornøyde med myndighetenes tiltak. 66,9 prosent mener det er innført passe med tiltak, opp fra 64 prosent forrige uke.