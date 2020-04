En dommer i Miami, i delstaten Florida, satte forrige uke en stopper for salg av en falsk kur mot covid-19.

Det som av en lokal religiøs gruppe ble markedsført som «Master Mineral Solution» (MMS).

MMS består av natriumkloritt, salt og andre mineraler. Men det selges med en «aktivator» som er saltsyre. Når disse to blandes sammen gjør saltsyren MMS-oppløsningen til klordioksid.

Klordioksid brukes blant annet i industrien til bleking, samt til desinfeksjon av vann og til å fjerne ubehagelig lukt.

I tillegg til at det ikke er noen kur mot covid-19, kan det være helseskadelig å innta, understreker amerikanske legemiddelmyndigheter FDA, ifølge Newsweek.

The Genesis II Church of Health & Healing hevdet på sine nettsider at MMS kunne kurere covid-19, og ga instrukser om at voksne burde ta seks dråper «aktivert MMS» i et glass vann annenhver time.

– Dette burde utrydde dette influensalignende viruset som mange blir skremt av, sto det på en av nettsidene til den religiøse gruppa, ifølge Newsweek.

– Potensielt farlig



Food and Drug Administration (FDA) opplyser at Genesis II Church of Healing tidligere har fått en advarsel.

– Likevel har de fortsatt å utsette forbrukere for risiko ved å selge et potensielt farlig og ikke godkjent klordioksid-produkt, sier Dr. Stephen M. Hahn i FDA i en pressemelding.

Han understreker videre at FDA vil slå hardt ned på forsøk på å selge udokumenterte produkter som behandling mot alvorlige sykdommer.

Aktuelt: Over halvparten av nordmenn frykter det er for tidlig å slippe opp på coronatiltak

Hevdet symptomene forsvant innen to timer



På nettsidene legger Genesis II Church of Healing alt ansvar ved å innta stoffet over på brukeren, og de viser til at det ikke finnes noen FDA-godkjent behandling eller vaksine mot covid-19.

Samtidig har de hevdet at MMS er en kur mot det nye coronaviruset. På en tilknyttet nettside er det lagt ut anonyme attester knyttet til bruk av stoffet mot covid-19, blant annet en som påstår at symptomene hadde forsvunnet innen to timer, skriver Newsweek.

Klordioksid er tidligere også blitt fremstilt som en behandling mot autisme hos barn.

FDA understreker at det ikke finnes noe dokumentasjon på at klordioksid kan brukes som medisinsk behandling. Legemiddelmyndighetene viser til at de tidligere har mottatt meldinger om alvorlige helseskader som følge av inntak av blekemiddelet, inkludert respirasjonssvikt og leversvikt.