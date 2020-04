FHI oppretter planleggingsgruppe for coronavaksine

– Selv om det ser ut til at en vaksine mot covid-19 er mange måneder unna, forbereder vi oss alt nå slik at vi kan ta det ansvaret vi har for å sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap i Norge, sier avdelingsdirektør Britt Wolden for smittevern og vaksine i FHI.

Ekspertgruppen skal blant annet utrede prioriteringsrekkefølgen på dem som skal få vaksinen først, og hvordan mottak, distribusjon og vaksjonasjonen skal foregå.

Gruppen vil bli ledet av FHI og bestå av medlemmer fra Helsedirektoratet, Legemiddelverket, samt regionale helseforetak og kommuner.