Millioner verden over er permittert eller har hjemmekontor. Det har gjort Verdens Helseorganisasjon bekymret over hvor mye alkohol som drikkes innenfor husets fire vegger.

WHO påpeker at alkohol både fører til svekket immunforsvar og gjør at man kan bli mer eksponert for viruset.

– Alkohol er dårlig for kroppens immunforsvar og øker risikoen for uheldige helseproblemer. Derfor bør folk minimere alkoholinntaket sitt, og spesielt nå under covid-19-pandemien, skriver organisasjonen i rapporten.

Siden barer og utesteder holder stengt, har mange kjøpt inn mer alkohol i butikken og på vinmonopolet enn til vanlig.

I slutten av mars meldte vinmonopolet om en kraftig økning i salget av alkohol. En undersøkelse fra alkovett-organisasjonen Av-og-til viste også at flere unge brukte alkohol for å få tankene vekk fra coronakrisen.

I en pressemelding rådet generalsekretær Randi Hagen Eriksrud om å være bevisst på eget alkoholinntak.

– Coronakrisen krever mye av oss alle, og mange kjenner på bekymring og redsel for egen helse og for de man er glad i. Selv om alkohol kan være et velkomment avbrekk for en del av oss, er det bra å være litt ekstra bevisst og holde litt tilbake nå, sa hun.

Ifølge WHOs rapport har det også versert en feilaktig myte rundt alkohol og coronaviruset.

– Redsel og feilinformasjon har gjort at det har oppstått en myte om at drikke med høy alkoholprosent kan drepe covid-19-viruset. Det gjør det ikke. Sterke substanser som alkohol kan føre til alvorlige helseproblemer og død, heter det i rapporten.