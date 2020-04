Det pågår en stadig mer intens krig om sannheten om coronaviruset i ordskiftet mellom USA og Kina.

Den allmenne oppfatningen er at viruset SARS-CoV-2, som forårsaker sykdommen covid-19, sannsynligvis ble utviklet blant flaggermus. Viruset kan deretter først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan og resten av verden.

Coronaviruset har hittil kostet mer enn 135.000 mennesker livet. Mer enn to millioner mennesker verden over er bekreftet smittet, og i mange land er helsevesenet satt under enormt press.

Nå blir den offisielle versjonen av og forklaringen på hvordan coronaviruset oppsto møtt med motforestillinger, spesielt fra amerikansk side.

Tjenestemenn ved USAs ambassade i Beijing skal allerede i 2018 rapporterte om det de mente var utilstrekkelig sikkerhet ved Wuhan Institute of Virology-laboratoriet, og at det foregikk risikofylt forskning på coronavirus fra flaggermus, ifølge en artikkel i The Washington Post tirsdag.

Kan skyldes ulykke eller dårlig håndtering

Ifølge informasjon som amerikanske etterretnings- og nasjonale sikkerhetsfunksjonærer sitter på, er det en mulighet for at det nye coronaviruset oppsto i et kinesisk laboratorium, og ikke på et dyremarked.

Leger ved et sykehus i Wuhan i Kina studerer en CT-scan av en pasient som er smittet av det nye coronaviruset. Foto: AP / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

En etterretningsoffiser som er kjent med analysen som nå er oppe til vurdering i Donald Trumps regjering, sier de nå etterforsker om viruset kan ha blitt spredt ved et uhell i et laboratorium i Wuhan, Kina, skriver CNN.



Man ønsker blant annet å bringe på det rene om noen kan ha blitt smittet på laboratoriet i forbindelse med en ulykke eller ved dårlig håndtering av sensitive materialer.

USAs forsvarssjef, general Mark Milley, uttalte under en pressekonferanse tirsdag denne uken at amerikansk etterretning jobber med å avklare laboratoriums-teorien.

– Jeg vil bare si at det på dette tidspunktet er lite entydig, selv om bevisets tyngde ser ut til å indikere naturlig opprinnelse. Men vi vet ikke med sikkerhet, sa Milley.

– Selv i dag holder Kina tilbake informasjon

Andre etterretningstjenestemenn antyder at det er mulig at den faktiske årsaken til viruset kanskje aldri blir kjent.

Forsvarsminister Mark Esper ble onsdag intervjuet i programmet America's Newsroom i Fox News onsdag. Han vil ikke konkludere med noe nå, men holder

alle muligheter åpne. Esper er kritisk til Kinas håndtering av virusutbruddet, både da det ble oppdaget og deling av informasjon med resten av verden.

– Selv i dag ser jeg de holder tilbake informasjon, og jeg tror vi må gjøre mer for å fortsette å presse dem til å dele. Når vi er gjennom den pandemien vi er inne i akkurat nå, vil det være tid til å se tilbake og virkelig finne ut hva som skjedde og sørge for at vi har en bedre forståelse slik at vi kan forhindre dette i fremtiden, sa Esper.

Kina avviser spekulasjoner



Kina har hele tiden avvist spekulasjoner og teorier om at kineserne selv har noe direkte med virusets opprinnelse å gjøre, og viser til flaggermusteorien. Også utenfor Kina er det flere eksperter som mener viruset mest sannsynlig har utviklet seg og spredt seg fra ville dyr.

Fox News sier de har kilder som hevder at Kina ønsker å demonstrere at deres innsats og kompetanse for å identifisere og bekjempe virus er minste like stor og kanskje større enn det USA har oppnådd. Denne rivaliseringen settes også i sammenheng med det kildene mener kan ha vært et kinesisk laboratorieforsøk som kom ut av kontroll.

– Ga ikke USA tilgang på informasjon da vi trengte det

Utenriksminister Mike Pompeo har imidlertid rettet skarp kritikk mot Kina, som han mener har holdt tilbake viktig informasjon. Amerikanske medier har meldt om påstander om at data er blitt endret, prøver er blitt ødelagt, forurensede områder vasket ned, tidlige rapporter slettet og akademiske artikler sensurert for å dekke over hva som egentlig har skjedd. Disse påstanden er derimot ikke verifisert.

– Det kinesiske kommunistpartiet ga ikke amerikanere tilgang på informasjon da vi trengte det på det mest kritiske punktet helt i begynnelsen. Så vet vi at de har dette laboratoriet. Vi vet om markedene og vi vet at selve viruset har sin opprinnelse i Wuhan. Så alle disse tingene hører sammen. Det er fortsatt mye vi ikke vet, men vi trenger å få svar på disse spørsmålene, sa Pompeo tidligere denne uken.

Fox News: «Pasient null» jobbet på laboratoriet

Kilder Fox News har snakket med mener den første overføringen av viruset var fra flaggermus-til-menneske, og at «pasient-null» jobbet på laboratoriet, og deretter smittet befolkningen i Wuhan.

Ifølge interne dokumenter var det på dyremarkedet i Wuhan, som er blitt identifisert som det opprinnelige arnestedet for smitten, ikke salg av flaggermus, men at markedet kan ha blitt brukt som en avledningsmanøver for å tildekke sannheten.

– Som mange har påpekt, er det ingen bevis for at viruset som nå plager verden ble konstruert. Forskere er stort sett enige om at det kom fra dyr. Men det er ikke det samme som å si at det ikke kom fra laboratoriet, som brukte mange år på å teste flaggermus-koronavirus hos dyr, sier Xiao Qiang, forskningsforsker ved School of Information ved University of California i Berkeley til Washington Post.

Flere konspirasjonsteorier



Utenriksminister Mike Pompeo under en felles pressebriefing med president Donald Trump. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Faktisk.no. publiserte 5. april en artikkel hvor de så nærmere på tre hovedteorier om hvor viruset stammer fra. Sannsynligvis kom smitten fra et dyremarked i den kinesiske byen Wuhan, men det er usikkert hvilket dyr som overførte viruset til mennesker.

Mens flere forskere knytter viruset til flaggermus, spekulerer andre i at det er menneskeskapt, eller at det lekket ut fra et kinesisk laboratorium etter eksperimenter med forsøksdyr.

Det verserer også ulike konspirasjonsteorier som hevder at viruset er menneskeskapt, at det egentlig kommer fra USA via US Marines, at det egentlig stammer fra Italia eller at det er et biologisk våpen.

Flaggermus eller forskningsglipp?

Ifølge rapporten til arbeidsgruppen WHO ga i oppdrag å undersøke viruset, er det mest sannsynlig at coronaviruset stammer fra flaggermus.

– Det mest sannsynlige økologiske reservoaret for SARS-Cov-2 er flaggermus, men man tror viruset overskred artsbarrieren til mennesker fra en annen dyreart, som fungerte som mellomledd, skriver WHO.

Analyser av coronaviruset SARS-Cov2 har også vist at det deler 96,3 prosent av arvematerialet med et virus fra flaggermus. Flaggermus er dessuten kjent som et «reservoar» for coronavirus og andre virus, blant annet ebolaviruset, rabies og SARS .

I februar omtalte blant annet de britiske avisene The Express og The Sun teorien om at viruset lekket ut fra et laboratorium i Wuhan ved et uhell. Grunnlaget for påstanden er en artikkel av to kinesiske forskere som så på andre mulige ruter viruset har kunnet ta for å smitte mennesker, utover dyremarkedet i Wuhan. Forskerne slår altså ikke fast at coronaviruset stammer fra et laboratorium, men beskriver det som en mulighet.

