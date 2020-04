Norge troner ofte på toppen av lister over verdens tryggeste og fredeligste land. På en ny rangering over hvilke land som er tryggest å oppholde seg i under coronapandemien er vi ikke helt øverst, men plasserer oss likevel høyt – på en 17. plass. Israel havner på førsteplass og Tyskland på andreplass.

Det er teknologiselskapet Deep Knowledge Group som har laget rangeringen. På sine nettsider skriver de at landene ble vurdert etter 76 faktorer, som skal si noe om hvor trygt det er å oppholde seg i landene under pandemien.

Landene har blant annet blitt vurdert på bakgrunn av antall dødsfall, kapasitet på sykehusene, demografi og medisinsk ekspertise.

Ifølge Worldometers sin oversikt har 126 mennesker hittil dødd som følge av coronaviruset i Israel. Det er registrert 12.200 smittetilfeller.

Flere nettaviser peker på Israels erfaring med å takle krisesituasjoner og deres velutviklede teknologisektor som noen av årsakene til at landet har vært gode på å bekjempe viruset.

Nikkei Asian Review skriver at Israel var tidlig ute med å innføre tiltak for å stoppe spredningen av viruset. Regjeringen har blant annet stengt skolene i landet og forbyr folkesamlinger på mer enn ti personer. Det har også blitt lansert en app som varsler brukerne om de blir eksponert for viruset.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er selvfølgelig glad for at Israel havnet på toppen av rangeringen. I helgen la han ut en video på Twitter der det kommer frem at Israel var blant de første landene som innførte lockdown og strenge reiserestriksjoner.

På rangeringen, som viser 40 land, havnet Slovenia helt nederst. Slovenia har litt over to millioner innbyggere og 1248 smittetilfeller, ifølge Worldometers. USA har ikke kommet seg inn på listen over de 40 tryggeste landene.

Av de andre nordiske landene er bare Danmark (nummer 15) og Finland (22) rangert. Sverige og Island er ikke blant de 40 tryggeste coronalandene ifølge Deep Knowledge Group.