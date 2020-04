Oslo står for 40 prosent av de nye smittetilfellene

Ved å sammenligne smittetallene i FHIs siste dagsrapport (tirsdag) med rapporten fra tirsdagen før , får man en pekepinn om hvordan coronasmitten har spredd seg den siste uken.

Tre fylker – Oslo, Viken og Vestland – står alene for 79 prosent av de nye smittetilfellene i denne perioden. Til sammen har 556 av 703 nye påviste smittetilfeller den siste kommet her.

Registrerte coronatilfeller per fylke: Dette er en oversikt over antall registrerte coronasmittede per fylke, basert på tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert 15. april. 2020. * Oslo: 1.985 * Viken: 1.836 * Vestland: 729 * Trøndelag: 405 * Rogaland: 382 * Innlandet: 399 * Agder: 268 * Vestfold og Telemark: 250 * Troms og Finnmark: 200 * Møre og Romsdal: 117 * Nordland: 97 * Ukjent fylke: 9 Kilde: FHI

I andre enden av skalaen finner man Rogaland og Møre og Romsdal. I hver av disse fylkene er det kun blitt påvist to nye smittetilfeller på én uke. Disse fylkene har til sammen 744.000 innbyggere, altså mer enn Oslo, hvor det har vært 287 nye smittetilfeller i samme periode.

Vestland fylke, som har 636.000 innbyggere, hadde 106 nye smittede i løpet av uken, noe som utgjør 15 prosent av de nye tilfellene nasjonalt. Viken (1,2 millioner innbyggere) står for 23 prosent av de nye smittetilfellene.

2.350 nordmenn ga blaffen: Må i karantene etter harry-handel

Kun to døde nord for Molde

Testkapasitet og -praksis kan selvsagt spille inn på hvor mange smittetilfeller som avdekkes. Men også på statistikken over innlagte og døde med coronasmitte ser man store regionale forskjeller.

Så langt er det ikke registrert noen coronadødsfall i Trøndelag eller Nordland, og det er kun registrert to dødsfall nord for Molde – begge i Tromsø.

De siste tallene NTB har hentet inn, viser at det er meldt om 142 dødsfall totalt i landet, og at 99 av disse har skjedd i Oslo og Viken.

Ny sjokkrapport om virus: – Risikerer å gjøre pandemien mer alvorlig

Vil ikke differensiere

Helsedirektoratets siste rapport onsdag viser at det nå er 190 coronasmittede innlagt ved norske sykehus. 58 av pasientene ligger ved sykehusene i Oslo, mens Akershus universitetssykehus har 24 pasienter.

Vestre Viken har 22 innlagte, St. Olavs hospital i Trondheim har åtte innlagte, Helse Bergen har åtte, Sørlandet sykehus har seks, Universitetssykehuset Nord-Norge har seks og Helse Stavanger har seks.

Til tross for de store regionale forskjellene, er det fortsatt ikke aktuelt for regjeringen å innføre differensierte smitteverntiltak i forskjellige deler av landet.

– Vi tenker at når vi har smitten sirkulerende i samfunnet vårt, så risikerer vi at de områdene med få smittede tar igjen de med mange smittede hvis vi slipper opp for tidlig, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Tall fra Norge: Over halvparten av coronadødsfallene har skjedd på sykehjem

– Fellesskap

Han tror at tiltakene virker best når det gjøres i fellesskap i hele landet.

– Men så er det sånn at hvis vi får et område med veldig høy smitteøkning, kan det være aktuelt å si at vi stenger en barnehage eller skole i det området. Men da er det snakk om områder og ikke nødvendigvis hele kommuner, sier han.

Det skal riktignok nevnes at Oslo kommune på eget initiativ har innført enkelte tiltak som går lenger enn resten av land, blant annet full skjenkestopp på alle barer og restauranter.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror også det er viktig at man tenker på Norge som et fellesområde.

– Så vil det kunne være mulig å gjøre enkelte ting i enkelte deler av landet, og at man må holde noe igjen i noen områder. Det må vi komme tilbake til, gitt at analysene peker i den retningen, sier han.

Legetime på video: – Disse plagene må undersøkes i virkeligheten