Helsearbeidere i Mexico protesterer mot mangel på utstyr

Flere titall sykepleiere, leger og andre ansatte ved 1. oktober-sykehuset, et offentlig sykehus for statsansatte, holdt opp plakater med krav om mer og bedre utstyr.

En sykepleier som har arbeidet på sykehuset i 20 år, sier hun bare får en tynn maske per dag selv om hun jobber i en avdeling med flere titall coronapasienter.

Minst en sykepleier har allerede dødd på sykehuset, og en lege ligger på intensivavdelingen.

På et annet sykehus skrev ansatte i forrige uke et brev til helsemyndighetene med krav om hjelp etter at 20–30 ansatte på et nabosykehus ble syke.

Det har vært et økende antall coronasmittede i Mexico de siste ukene. 5.000 er registrert smittet, og 332 personer har dødd.