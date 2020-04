Helsedirektoratet håper å kunne teste 100.000 nordmenn etter påske

– Utsiktene med å få økt det med flere titusen, og vi hører det kan være mulig opp mot 100.000, det finner vi såpass sannsynlig at det kan vi si, sier Lie, som er fagdirektør i Helsedirektoratet.

Han understreker at det er usikkerhet, siden mye fortsatt er under utvikling, men tilføyer at anslaget er basert på seriøse vurderinger.

Økt testing avhenger både av kapasiteten på laboratorier, at det er nok utstyr til å ta prøver og få transportert prøvene til laboratoriene, påpeker han.

– Alt dette jobber vi med parallelt, sier Lie til NRK

Helsedirektoratet mener økt testkapasitet, sammen med en ny app som skal kunne spore personer som har vært nær smittede, er viktig i kampen mot viruset.

Omfattende testing, muligheten til å spore smitte fra person til person og sette disse i karantene, vil gjøre det mulig å lette på de strenge tiltakene som rammer hele samfunnet.