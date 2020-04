Krigen mot bakteriene er en bok av Erik Martiniussen som tar for seg problematikken med antibiotikaresistens, og hva vi mennesker kan gjøre for at dette utvikler seg til en helsekatastrofe.

Boka har fått strålende kritikker, og er høyaktuell i våre dager. Det siste menneskeheten trenger nå, er at antibiotika, legevitenskapens spydspiss, mister sin effekt.

I videoen over kan du høre høytlesning av et utdrag fra boka.

Hvis du syntes det lesningen er spennende, kan du kjøpe boka her.

God lesning!

(Eller lytting, alt ettersom).