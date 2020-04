Forsker slår alarm om vektøkning blant unge jenter

– At en ikke klarer å stoppe denne utviklingen er jo litt alarmerende, sier NTNU-forsker Vegar Rangul ved HUNT-forskningssenter til NRK.

Under den første HUNT-undersøkelsen i 1984 var det gjennomsnittlige midjemålet for unge 75,8 centimeter for gutter og 70,6 centimeter for jenter. Nå ligger det på 81,6 centimeter blant jenter mot 79,6 blant gutter, viser undersøkelsen.

– Midjemålet sier noe om hvor fettet sitter. Det farligste sitter rundt midjen, og det blir en mer nøyaktig måling av fedme, sier Rangul.