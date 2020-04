Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme

Dette til tross for at sykehuset har håndtert en stor del av de mest syke coronapasientene, skriver Aftenposten.

I ukene før 13. mars, var belegget ved sykehuset om lag 75 prosent.

Oslo universitetssykehus har sammen med Ahus behandlet en stor del av de mest alvorlige syke coronapasientene i Norge.

Nå viser det seg at regjeringen og Helsedirektoratets tiltak har fått store konsekvenser for tusenvis av pasienter som ikke har coronaviruset.

Legeforeningen er bekymret over at tiltakene kan føre til et større helsetap enn selve coronaepidemien kan få.

I et brev til helsedirektør Bjørn Guldvog denne uken advarer de mot at tiltakene «har medført en klar nedgang i undersøkelse og behandling av andre pasienter enn de med covid-19».

«Legeforeningen er svært bekymret for at helsekøene vil bli helt uhåndterlig etter krisen, men enda verre at alvorlige tilstander ikke blir behandlet og at det i befolkningen som sådan vil være et større helsetap knyttet til manglende «ordinær» behandling enn selve covid-19 epidemien».

Regjeringen skal denne uken offentliggjøre hvilke norske coronatiltak som skal videreføres etter påske.