Joseph (6) har cystisk fibrose – friskmeldt av coronaviruset

Normalt er seks år gamle Joseph en morgenfugl som er klar til å starte dagen før hanen rekker å gale. Derfor reagerte moren Sabrina da han en morgen i midten av mars ikke ville stå opp.

Han var varm og hadde utviklet en hoste over natten. Noen dager senere testet Joseph positivt for coronaviruset.

I risikogruppen

Joseph har cystisk fibrose, en alvorlig sykdom som blant annet fører til svekket lungefunksjon og nedsatt immunforsvar. To faktorer som gjør at seksåringen havner i risikogruppen. Gjennomsnittlig levealder for sykdommen er 40 år, og den medfører ofte behov for lungetransplantasjon.

Siden moren Sabrina er godt vant til å ivareta Josephs helse ble familien satt i en to ukers karantene i hjemmet sitt i Clarksville i USA. Slik unngikk de kontakt med andre mennesker uten at det gikk på bekostning av Josephs helse.

Gjennom Josephs kamp mot viruset opplevde familien en enorm støtte fra lokalsamfunnet. Seksåringens skoleklasse arrangerte en såkalt “drive by” hvor familiene kjørte forbi huset og tutet og klappet i støtte for Joseph og familien. Han mottok i tillegg kort og gaver fra venner og familie.

Friskmeldt

25. mars kunne familien meddele at Joseph hadde vært feberfri i tre dager og var på bedringens vei. Morgenfuglen hadde begynt å stå opp til sitt vante tidspunkt og hadde fått mer energi. Men gleden var kortvarig, og påfølgende natt raste feberen igjen.

Første april la familien ut en video hvor Joseph, ikledd en skjorte dedikert til sin helt Harry Potter, fortalte at han er friskmeldt.

– Jeg er en cystisk fibrose-kriger, og jeg slo Covid-19, sier Joseph i videoen.

– Joseph har det bra. Han har fortsatt en mild hoste, men den glade og aktive gutten vår er tilbake. Vi vil fortsette å være i hjemmekarantene slik at alle kan holde seg friske, skriver moren på sin Facebook-side.

Familien takker for all støtten de har opplevd og håper at Josephs historie kan virke oppløftende for folk som går gjennom det samme. Møt seksåringen i videoen øverst i saken.

