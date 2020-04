Fjellvettreglene - oppdatert for koronavirus og karantenetid

Advarsel: Denne artikkelen kan inneholde spor av satire.

Koronapandemien har forandret det meste rundt oss. For mange blir ikke de tradisjonelle fjellvettreglene like relevante denne påsken, siden de fleste av oss skal være hjemme.

Men påske blir det åkke som, så her følger et sett med oppdaterte fjellvettregler, justert etter tidens krav om smittevern, sosial avholdenhet og alt hva det fører med seg.

Fjellvettreglene (gjelder påsken 2020)*

1. Planlegg turen, så du unngår å reise deg unødig fra sofaen. Og meld fra hvor du går, selv om dine med-karantenister ser rart på deg når du varsler dagens femte dobesøk.

2. Tilpass turen etter evne og forhold. Hvis du er uggen etter for mye potetgull, og en møkklei karantenepartner rydder på kjøkkenet, bør du vente til det løyer før du henter mer snacks.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. Yr melder om svært innestengt luft i mange påskefjellhuler, og det er utstedt skredvarsel på oppvaskbenker over hele landet

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. Vær særlig vaktsom på soveromstundraen, hvor det rapporteres om kalde skuldre ned mot minus 30 grader.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Her anbefales en god bok , to glass rødvin (ikke ett) og gjerne dele-mat, som ost, kjeks, spekemat og druer. Eventuelt også et puslespill.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. MÅ du ta denne diskusjonen nå, eller kan det vente? Husk at karantenelunter er ca 50 % kortere enn vanlige lunter. Mange ras(erianfall) kan spares ved å avstå en smart kommentar. Dette gjelder særlig over brettspill.

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er. Plantegninger over boligen kan oppdrives hos Plan- og bygningsetaten, eller hos eiendomsmegleren. Hvis du går deg bort, naviger mot kuldedraget til du ser et hvitt lys i det fjerne. Og vips, så er du tilbake ved kjøleskapet.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Du MÅ ikke se ferdig alle episodene av Der ingen skulle tru at noken kunne bu eller "bare" lese et kapittel til. Av-knappen er der for en grunn, både på leselampen og fjernkontrollen.

9. Spar på kreftene og grav deg ned om nødvendig. Det kommer en dag i morgen og. Skån ryggen din for den siste timen i sofaen. La det være igjen et par dragé-egg i skåla. For hvem vet, kanskje du faktisk kan gå ut å møte noen i morgen?





God påske!

*(Og forhåpentligvis aldri igjen.)