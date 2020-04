Norske helsemyndigheter jobber på spreng med å få tak i nok, riktig og godt smittevernutstyr til leger og sykepleiere.

Norske helsearbeidere er bekymret for at det skal bli en mangel på smittevernutstyr, slik at de risikerer å bli smittet av coronaviruset, og deretter smitte pasienter, kolleger og familiemedlemmer.

– Smittevernutstyr er det aller, aller viktigste for å beskytte de ansatte, har Lill Sverresdatter Larsen, leder av Sykepleierforbundet, tidligere sagt til ABC Nyheter.

Norske myndigheter deler dette synet, og har derfor bedt offentligheten om hjelp. Alle som har smittevernutstyr til overs de kan selge eller donere, bes ta kontakt. Privatpersoner og små, lokale bedrifter med utstyr kan henvende seg til helseforetakene eller kommunene.

Fått 4.355 tilbud

Sykehusinnkjøp HF har ansvaret for å håndtere henvendelser fra leverandører som kan levere større partier med smittevernutstyr og andre produkter det er behov for.

Mandag hadde de fått 4.355 henvendelser per e-post. De har ført til over 70 konkrete avtaler om kjøp av utstyr for et tresifret millionbeløp, opplyser Sykeshusinnkjøp HF til ABC Nyheter.

– De fleste henvendelsene er seriøse, og disse arbeider vi videre med. Noen av henvendelsene er naturlig nok også av mindre seriøs karakter og blir avvist, skriver Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF i en e-post til ABC Nyheter.

Før avtalene inngås, gjennomfører Sykeshusinnkjøp en kvalitetssikring og vurdering av leveransekapasitet.

– Dette fører til at det kan ta noe tid å svare på de mange henvendelsene som kommer, sier Sande.

– Jobber med å få tak i mer

Norske myndigheter har foreløpig ikke offentliggjort nøyaktig hvor mye smittevernutstyr Norge har på lager. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa imidlertid på tirsdag at det ikke er en akutt mangel på smittevernutstyr nå.

– I forrige uke fikk vi ganske store leveranser, så vi har en større buffer enn tidligere. Nå jobbes det godt med å få dette mest mulig rettferdig distribuert mellom kommunene og sykehusene, samtidig som vi jobber med å få tak i mer, sa Høie til NTB.

En del av det arbeidet er å inngå kjøpsavtaler med leverandører som tar kontakt med Sykehusinnkjøp HF via e-post.