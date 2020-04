Afrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer

Klorokin og avleggere som hydroksyklorokin har i flere tiår blitt brukt som billige og trygge legemidler mot malaria.

I Kina og Frankrike er det utført små upubliserte studier eller studier utenfor de strenge kravene som stilles til utprøving av legemidler. Testene der antyder at klorokin kan redusere virusnivåene hos pasienter som har coronaviruset.

I slutten av mars sa USAs president Donald Trump at klorokin kan være en gave fra Gud. Han sa at medisinen bør tas i bruk for å behandle covid-19-pasienter, i strid med råd fra sin egen ekspertise.

Kommentaren førte til heftig kritikk, men USA, Norge og flere land har nå begynt å prøve ut malariamedisin, under oppsyn av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Men helsemyndigheter verden rundt oppfordrer til varsomhet inntil det foreligger håndfaste resultater.

Brukes på sykehus

Myndighetene i Burkina Faso, Kamerun og Sør-Afrika har allerede gitt sykehusene autorisasjon til å behandle koronasmittede pasienter med malariamedisin.

Rundt halvparten av koronavirussmittede pasienter på sykehus i Senegal får allerede hydroksyklorokin, opplyser professor Moussa Seydi ved Fann Hospital i Dakar.

I Kongo sa president Felix Tshisekedi i forrige uke at det haster med å produsere klorokin i stort omfang.

Sist i køen

For to tiår siden var Afrika kontinentet som var hardest rammet av hiv, men kontinentet havnet sist i køen for å få tilgang på nye aids-medisiner.

– Hvis det viser seg at klorokin er effektivt, kan det være at Afrika, som må importere mesteparten av legemidlene, kanskje ikke blir prioritert av farmasiindustrien, sier professor Yap Boum ved Leger uten grensers forskningsenhet Epicenter Africa.

Frankrike har allerede innført forbud mot å eksportere klorokin.

Marokko har rekvirert alt som er å oppdrive av legemiddelet.

Myndighetene i Kamerun har bedt helsepersonell om å ikke gi etter for fristelsen til å selge legemiddelet videre, og myndighetene har også bedt helsepersonell om å ikke skrive ut resepter på klorokin som preventivt virkemiddel.

– Du vil ikke finne et eneste apotek som har dette i Kameruns hovedstad Yaounde. Alle har gått tomme, sier Boum.

– Lokale innbyggere har kjøpt det opp, angivelig uten resept, noe som er farlig, sier han.

Gatesalg

På gaten i Kamerun koster en tablett nå 7 kroner, fire ganger mer enn for en måned siden. Riften om legemiddelet har satt fortgang i produksjonen av uekte vare. Kameruns regjering har sendt ut advarsel om at falsk klorokin nå er i omløp, og viser til at det har blitt funnet på blant annet helsesentre i landet.

– Klorokin har alltid vært tilgjengelig på svartebørsen i Afrika, sier Alice Desclaux, som er lege ved Institute of Development Research (IRD) i Senegal.

Risikoen ved selvmedisinering med klorokin henger stort sett sammen med ulovlig salg av legemiddelet, påpeker hun.

– Det brukes fortsatt for å fremprovosere aborter, og til og med til selvmordsforsøk, sier hun.

Omsetningen av klorokin er stor på apoteker i Abidjan i Elfenbenskysten, Angolas hovedstad Luanda og i Malawi. Vanskeligere tilgang på klorokin skaper nå også usikkerhet for mennesker som lider av den kroniske betennelsessykdommen lupus, som behandles med klorokin.