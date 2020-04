– Dette er ikke respiratorer, slår president Marit Hermansen i Legeforeningen fast overfor NTB.

– Jeg råder myndighetene til å se godt på bruksområdet. Disse respiratorene kan ikke erstatte intensivbehandling, sier hun.

– Man må ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, føyer hun til.

«Gladnyhet»

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte tirsdag «gladnyheten» om at produksjon av såkalte nødrespiratorer skal settes i gang på rekordtid, i et samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og bedriftene Servi og Laerdal Medical, og at regjeringen allerede har bestilt 1.000 stykker.

Men allerede samme kveld slo leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund fast at nyheten er «kunnskapsløshet forkledd som handlekraft».

Latterliggjør Solbergs «gladnyhet»: – Er dette en tidlig aprilsnarr?

Ifølge Sykepleierforbundet er hovedutfordringen ikke mangel på respiratorer, men at det ikke finnes nok leger og intensivsykepleiere til å bemanne dem. Det fikk helseminister Bent Høie (H) tirsdag kveld til å rykke ut med opplysningen om at det nå er bevilget 40 millioner kroner for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling.

Også Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) og Norsk anestesiologisk forening (NAF) anser de nye nødrespiratorene som uegnet. Det gjør også overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på Rikshospitalet.

– Dette apparatet fremstår som en dårlig aprilspøk, sier han til VG.

Bakgrunn: Regjeringen bestiller 1.000 nødrespiratorer

– Kan være til hjelp

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad understreker at det ikke er snakk om vanlige respiratorer.

– Men hvis man skulle komme i en situasjon i Norge eller i andre land som har et dårligere helsevesen, der man ikke har nok respiratorer, kan en nødrespirator være til hjelp, i hvert fall for en del av pasientene, sier han til NRK.

Også forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk ved FFIs avdeling for innovasjon og industriutvikling understreker at nødrespiratoren kun er en beredskapsløsning.

– Nødrespiratoren vil komme i tillegg til de ordinære respiratorene og kan brukes til pustehjelp og frigi de mer avanserte respiratorene til de pasientene som trenger dem, sier Bjørk.

Nødrespiratoren er designet for å kunne avlaste helsepersonell og kommer med en egen opplæringspakke som gjør at den skal kunne brukes av personell med lavere grader av kompetanse, sier hun.

Coronaepidemien har endret Norge: Flere kvinner tester positivt

Verstefallscenario

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har kommet med faglige innspill i utviklingen av nødrespiratoren. Fagdirektør Eldar Søreide sier at den ikke er et alternativ til en moderne respirator, men at den kan ha potensial til å kunne fungere i et verstefallscenario.

– I en slik situasjon mener vi at kortvarig ventilasjon med en ferdig utviklet og godkjent nødrespirator vil kunne være livreddende og fungere som en bro til ventilasjon med intensivrespirator, sier Søreide.

FHI skal kartlegge mørketall: Håper å være i gang over påske