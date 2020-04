Intensivoverlege om nødrespiratorer: – Gir ikke gir økt intensivkapasitet

Tirsdag presenterte statsminister Erna Solberg (H) nyheten om at regjeringen bestiller 1000 nødrespiratorer fra de norske bedriftene Laerdal Medival og Servi, utviklet sammen med Forsvarets forsvarinstitutt.

– Dette er veldig gode nyheter. Vi vet at Norge i løpet av de nærmeste månedene kan nå en topp i antall syke pasienter med covid-19. Disse nødrespiratorene gjør helsetjenesten bedre i stand til å håndtere en slik topp, sa statsminister Erna Solberg (H).

Målet er å hindre at Norge handler i samme respiratormangel som Italia har gjort. Videre sa Solberg at dette kan bidra til å sikre god behandling til alle, og at det kan øke kapasiteten til helsetjenesten i Norge hvis mange blir syke samtidig.

Overlege Kristian Strand ved intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus håper imidlertid at det ikke blir behov for å ta i bruk nødrespiratorene i Norge i det hele tatt.

– Saken er nok noe oversolgt. Nødrespiratorene er kun egnet til bruk i absolutte nødsfall. Det vil være et alternativ til at det sitter en ukyndig person og håndventilerer med den samme bagen. Den gir grunnleggende kontroll over trykk og volum i lungene, men et alternativ til en moderne respirator er det ikke, sier Strand til ABC Nyheter.

Respiratorene har blitt vurdert av Strands kolleger ved Stavanger universitetssjukehus, og ved Oslo universitetssykehus.

Egner seg best for friskere lunger

Blant andre NRK , VG og Aftenposten melder tirsdag at nødrespiratorene vil doble kapasiteten ved norske intensivavdelinger. Den vinklingen reagerer overlegen på.

– Dette høres ut som om man kan øke intensivkapasiteten ved å bruke denne prototypen. Det er en uheldig kobling. Dette er ikke en respirator som gir økt intensivkapasitet. For å få det må du ha noe som ligner en moderne intensivrespirator, og noen med kompetanse som kan styre den.

– Jeg håper vi aldri kommer dit at vi må ta disse i bruk. Da er vi i total krigsmodus, legger han til.

Sykdommen covid-19 gir pasienter med behov for intensivhjelp veldig syke lunger. Disse pasientene har behov for moderne intensivrespiratorer.

– Nødrespiratorene egner seg best for folk med relativt friske lunger, sier Strand.

– Kan man eventuelt foreta bytter på insensivavdelingene, slik at covid-19-pasienter får alle moderne intensivrespiratorer, mens andre lungesyke pasienter får nødrespiratorer?

– Mange som ligger på intensivavdelingen har dårlige lunger, men det går an å tenke seg at man kan bytte, og bruke nødrespiratorene på friskere lunger.

– Må være et lager for total katastrofe

Fram til langt utpå 1990-tallet, var moderne intensivrespiratorer et sjeldent syn på intensivavdelinger, ifølge overlegen. Han sier de var en revolusjon da de kom. Strand viser til at fordelen med moderne instensivrespiratorer er at de gir helt nye muligheter i tilfriskningsfasen for pasientene.

– Man ligger ikke 7-14 dager på respirator før man kobles av og er frisk. Det er en gradvis avvenning og aktivisering av pasienten. Jeg lurer på etikken i dette, for disse nødrespiratorene er ikke så lett å komme seg av. De er ment til å ventilere pasienter som er totalt bevisstløse og uten egen muskelkraft. Dette er et prisverdig tiltak og en flott sak, men den virker litt oversolgt.

Anestesilege Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet og anestesilege Håkon Bakke ved Universitetssykehuset Nord-Norge har uttalt seg kritisk til nødrespiratorene på Twitter, men sistnevnte viser til at det kun er på bakgrunn av bildene de har sett.

– Jeg tror det de fleste reagerer på er at dette ble solgt inn som en løsning for å øke intensivkapasiteten i Norge. Dette må være et lager med nødrespiratorer som kan brukes i en total katastrofe, sier Kristian Strand.

Sykepleierforbundet med kraftig kritikk

Flere i helsesektoren reagerer på nyheten. I et innlegg publisert tirsdag kveld, kommer Norsk sykepleierforbund med kraftig kritikk av regjeringens gladnyhet.

«Er dette en tidlig aprilsnarr? Det var vanskelig å tro sine egne øyne og ører da statsminister Erna Solberg stolt kunne presentere dagens «gladnyhet», skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.



Hun påpeker at begrensningen til intensivplasser ikke er respiratorer, men menneskelige ressurser.

«Det er ikke mulig å bemanne ekstra 1000 respiratorer med det antall intensivsykepleiere (og nå også anestesisykepleiere) og leger som skal til», skriver Larsen videre.



I innlegget viser hun til at hun i løpet av ettermiddagen og kvelden har fått flere henvendelser og meldinger fra bekymrede og sjokkerte spesialsykepleiere og leger. Som Kristian Strand, påpeker hun at nødrespiratoren ikke er egnet til å behandle pasienter som er så alvorlig lungesyke som covid-19-pasienter kan bli.

«Covid-19-syke pasienter som trenger intensivbehandling er særlig utfordrende fordi de ofte utvikler en betennelsesutløst lungesvikt, kalt ARDS (acute respiratory distress syndrome). Dette er ikke noen ukjent tilstand for leger og sykepleiere på intensivavdelinger, men dette er pasienter som krever mye. Å ventilere disse pasientene på en god måte krever kunnskap, det krever nitidig oppfølging av blodgassnivåer, det krever kunnskap om sedering, det krever erfaring med å unngå liggesår.»

Høie: Nødrespirator kommer i tillegg

Ingeniør Eivind Gransæther kom med ideen til respiratorene. Det skjedde etter at han leste om hvordan leger i Italia måtte prioritere hvem som lever og dør på grunn av respirator-mangel. Dagbladet har forelagt ham kritikken fra Sykepleierforbundet.

– Jeg stilte med en idé basert på min forståelse. Den er basert på diskusjon med flere anestesileger underveis. Men jeg er ikke lege. Jeg støtter meg på andres kompetanse, og på FFI når det gjelder teknologiutviklingen, sier Gransæther til avisen.

Helseminister Bent Høie er ikke tilgjengelig for intervju tirsdag kveld, og svarer ikke direkte på kritikken hverken fra intensivoverlege Kristian Strand eller fra Sykepleierforbundet.

I en uttalelse sendt på e-post til ABC Nyheter sier Høie følgende:

«Vi er helt enig i sykepleierforbundet at fagfolk og kompetanse er viktigst. Det sa også Statsministeren tydelig på pressekonferansen i dag. Derfor har vi satt i gang rekruttering og opplæring. Vi bevilger nå blant annet 40 millioner kroner til avansert simuleringsutstyr for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling. Dette vil styrke helsevesenets evne til å trene opp helsepersonell til å håndtere kritisk syke pasienter med behov for intensivbehandling. Men disse trenger også utstyr. Denne nødrespiratoren vil komme i tillegg til de ordinære respiratorene og kan brukes til pustehjelp og frigi de mer avanserte respiratorene til de pasientene som trenger det.»