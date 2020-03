I statistikken som viser coronasituasjonen i Norge, inngår kun personer som har testet positivt på covid-19.

Det betyr at for eksempel familiemedlemmer til en som har testet positivt, som selv er eller blir syke, ikke er inkludert i disse tallene. Heller ikke om disse følges opp på lik linje med den testede.

Det finnes heller ingen uoffisiell statistikk der disse sykdomstilfellene er inkludert, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).



– De som ikke er testet, inngår ikke i noe statistikk per i dag, selv om det er kjent at de er syke. Det er kun bekreftede tilfeller i statistikken, sier avdelingsdirektør Frode Forland i FHI til ABC Nyheter.

– På sikt ønsker vi å få flere inn i overvåkningen, men det er ikke på plass i dag. Vi er klar over at det er betydelige mørketall både når det gjelder smittede som ikke har symptomer og de mange syke som ikke er med i statistikken, fortsetter han.

Brå økning da Kina inkluderte syke som ikke var testet



I midten av februar var det en kraftig økning i tallet på døde og smittede i Kina, da myndighetene gjorde en endring i hvem som kunne få en covid-19-diagnose og dermed inngå i statistikken.



– I Kina kom det plutselig en brå økning i antall i tilfeller. Det skjedde da syke personer hvor man ikke hadde en positiv prøve, men der legen ut ifra det kliniske bildet mistenkte coronasmitte, ble inkludert i meldingssystemet, sier Forland.

Han forklarer at dette er en praksis som brukes også i andre epidemier, blant annet når det gjelder overvåkning av sesonginfluensa.

– I den første delen av epidemien, får vi mange meldinger om influensa som er bekreftet med laboratorieprøver. Etter hvert som epidemien utvikler seg, får vi inn kliniske meldinger fra leger rundt om i landet og regner med at det er influensa uten at det er tatt prøve av pasientene, og disse inngår i statistikken.

Per i dag er det ikke praksis når det gjelder coronaovervåkningen, men det kan bli det på sikt, ifølge Forfang.

– Nå vet vi at ikke alle som er syke med covid-19, er testet. Likevel er det de samme tiltakene som gjelder for dem. De som er syke, skal holde seg hjemme, sier avdelingsdirektøren.

51.000 har meldt fra om mistenkt coronasmitte



Søndag for en drøy uke siden lanserte FHI en mulighet for å melde ifra om mistenkt coronasmitte via Helsenorge.no. I løpet av få timer hadde nesten 24.000 brukt tjenesten.

– Nå har over 51.000 meldt ifra om symptomer på luftveisinfeksjon. Det kan hende at alle de mistenker coronasmitte, men det gjør ikke vi, sier Forland.

Han forklarer at testingen de har gjort så langt, ikke tyder på at det er realistisk at så mange er coronasmittet.

– Vi har testet nesten 80.000 og 95 prosent av dem hadde ikke corona. Så tallet 51.000 gir et mer reelt bilde av dem som har øvre luftveisinfeksjon, enn av hvor mange som er coronasmittet.

– Hva kan dere bruke disse meldingene til?

– Vi jobber med å få et oversiktsbilde over dem som har sykdom, men som ikke er testet. Vi tror dette meldesystemet kan brukes til ulike formål, svarer avdelingsdirektøren og fortsetter:

– Vi tror vi etter hvert kan bruke meldingene til å følge med på hvordan trenden går, om der er flere eller færre som melder om at de har luftveisinfeksjon. Kanskje kan vi etter hvert presisere bedre hvilke symptomer som er klassiske for covid-19, og kanskje kan vi gjøre uttrekk herfra for å få testet folk.

