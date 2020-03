Tidligere denne måneden ble landets fastlegekontor nedringt av nordmenn som hadde coronabekymringer eller som ønsket sykemelding i karantenetiden. I disse dager er situasjonen en annen.

– Fastlegene opplevde tidlig i epidemien et kjemperush, fordi folk hadde et ekstremt informasjonsbehov og alle ville ha avklaringer, nå er vi i en mellomfase der folk kanskje tenker at ting kan utsettes, sier leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev til ABC Nyheter.

Men denne perioden kan bli av lengre varighet så man bør ikke utsette ting for lenge, det er bedre å utnytte at det nå er god kapasitet.

– Ikke nøl med å ta kontakt. Fastlegen er der fortsatt og har kapasitet, men ikke utsett for lenge å ta kontakt, er Klevs klare oppfordring.

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev

Det at man blant annet har gitt utsettelse på førerkortfornyelse og utvidet egenmeldingsordninger, har også bidratt til å lette trykket på fastlegene, forklarer han.

– Samtidig ser man kanskje at tiltakene har blitt for sterke, ved at en del holder seg unna fastlegen i disse dager. Det er et viktig budskap til folk at de fortsatt kan ta kontakt og få dekket de behovene de har.

Han råder for eksempel de som har kroniske sykdommer som går regelmessig til kontroller, til å sørge for å gjennomføre disse nå.

– Situasjonen kan utvikle seg slik at det blir større utfordringer med fastlegenes kapasitet, og sånn sett er det bedre å få unna det man kan nå mens det er stille før stormen.

– Skal være smittefri sone på fastlegekontorene

Allmennlegelederen understreker at retningslinjene om at man skal ta kontakt via nettet eller på telefon, fremdeles gjelder.

– Personer med luftveisinfeksjon skal ikke møte opp på fastlegekontoret, men ta kontakt via nett eller telefon så det avklares på forhånd hvor og når en skal møte, sier Klev og fortsetter:

– Nettopp av den grunn vil det ikke være farlig å møte opp på fastlegekontoret om man har en avtale om det. De pasientene som utgjør en smittefare tas hånd om på annet vis, så det skal være smittefri sone på fastlegekontorene.

Flertallet har kommet seg over på video



Tidligere denne måneden var Legeforeningen ute og oppfordret legene som ikke allerede hadde tatt i bruk video, til å gjøre det snarest mulig. Og fastlegene tok oppfordringen.

– Fastlegen har prøvd å tilpasse seg situasjonen etter beste evne. Det har vært stort fokus på å redusere smitte, så i løpet av bare en uke har flertallet av fastlegene kommet seg over på video. Noen har drevet med videokonsultasjoner en stund, men svært mange har kastet seg ut i det nå, sier Klev og legger til:

– Det gjennomføres nå veldig mange flere videokonsultasjoner enn tidligere.

– Hvordan er fastlegenes erfaringer med å treffe pasientene på denne måten?

– De fleste har møtt pasientene tidligere og kjenner dem godt, og da har det fungert veldig bra. Det har en verdi å møtes på den måten, det er ikke alt man kan gjøre på video, men en del kan man avklare, svarer Klev.

Han tror den eksisterende relasjonen mellom lege og pasient, både gjør det lettere å kommunisere på video og bidrar til at terskelen blir lavere også for pasientene som synes teknologi er litt skummelt.

– Nå har vi jobbet for å forenkle tjenesten, så det skal være så enkelt som mulig å nå fastlegen på video, sier Klev.

– Fortsatt mulig å få undersøkelse på legekontoret



Han forklarer at det også i forbindelse med coronasituasjonen er innført en midlertidig endring, slik at man også kan bruke ordinær telefon som konsultasjonsform, i stedet for video, om man foretrekker det.

– Fastlegene er ikke borte, de tar heller ikke alt på video, det er fortsatt mulig å få en undersøkelse på kontoret der det er behov for det, understreker lederen for Allmennlegeforeningen.