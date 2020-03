OL-gullvinner coronasyk: – Det verste viruset jeg har hatt

– Jeg har slitt med Covid-19 i 14 dager i dag. Det er uten tvil det verste viruset jeg har hatt, til tross for at jeg er et friskt individ med sterke lunger (har ikke røyket/driver med sport), som lever en sunn livsstil og er ung, skriver Cameron van der Burgh på Twitter søndag.

Den 31 år gamle svømmeren fra Sør-Afrika har tidligere vunnet ett OL-gull, fire VM-gull og satt verdensrekord på 100 meter svømming på kortbane, før han la opp i 2018.

Han er overrasket over at det nye coronaviruset har gjort ham så syk, over så lang tid.

– Selv om de mest alvorlige symptomene (ekstrem feber) har roet seg, sliter jeg fremdeles med alvorlig utmattelse og hoste jeg ikke blir kvitt. Enhver form for fysisk aktivitet, som å gå, gjør meg utslitt i timevis, skriver van der Burgh videre.

– Covid-19 er ingen spøk!

Sykdommen har hatt en stor innvirkning på formen hans. Den tidligere idrettsutøveren oppfordrer aktive idrettsutøvere å ta grep for å unngå bli smittet, da et sykdomsforløp likt det han har hatt, er svært ødeleggende for formen.

– Infeksjon i forkant av en konkurranse vil være det verste.

Artikkelen fortsetter under.

SE VIDEO: Thunberg: – Ekstremt sannsynlig at jeg har hatt coronavirus.

Da van der Burgh delte sine tanker om sykdommen på Twitter, var det ennå ikke kjent at årets sommer-OL i Tokyo flyttes til 2021. Han delte derfor sin bekymring for idrettsutøverne som skulle delta kunne bli smittet, og få sitt OL ødelagt.

I dag delte han en ny post hvor han hyllet avgjørelsen om å utsette OL, og skrev at neste års OL vil være den største feiringen etter at verden gjør seg ferdig med coronavirus-pandemien.

Les mer: Tokyo-OL utsatt ett år – IOC bøyde av for presset

Foreløpig er det påvist 554 tilfeller av Covid-19 i Sør-Afrika. Ingen i landet har så langt dødd av det nye coronaviruset.

Eldre og folk med underliggende sykdommer er de som har størst risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte av viruset.

Selv om mange unge opplever mild sykdom med få eller ingen symptomer, betyr ikke det at ikke unge mennesker kan bli alvorlig syke.

En studie fra USA viser at 38 prosent av sykehusinnlagte Covid-19-pasienter per 16. mars var mellom 20 og 54 år. Hele 29 prosent var under 44 år.

Flere andre deler i disse dager sin erfaring med coronaviruset og sykdommen Covid-19: