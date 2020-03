Forskere har funnet 40 mutasjoner av coronaviruset på Island

Islandske helsemyndigheter har i samarbeid med det private genetikkfirmaet deCODE genetics testet 9.768 personer på Island for coronaviruset.

I undersøkelsene av testene har firmaet funnet 40 mutasjoner av coronaviruset blant innbyggerne på Island, skriver danske Information.

Professor og virusforsker, Allan Randrup Thomsen, tror viruset på sikt vil utvikle seg til å bli mer smittsomt, men gi mindre sykdom.

– Det ligner mønsteret vi ser med influensa, og det kan vi jo leve med. Jeg sier ikke at det er slik at alle varianter vil overleve, men det er en tendens til at det utvikler seg på den måten. Det betyr at virus kan smitte mer fordi det er bedre tilpasset, men det er ikke de sykdomsfremkallende virusvariantene som overlever. Det er variantene som forårsaker mindre sykdom, sier Thomsen.

I alt er det påvist 473 smittede personer på Island. Én person er så langt død av viruset i landet, mens tolv personer er innlagt på sykehus.