– Start turen hjemme, ikke fra fulle parkeringsplasser

– Mange kan oppleve brakkesyke. Det blir mye tid inne og hjemme, og da er det viktig å si at det er fullt mulig å komme seg ut, med unntak av dem som er syke og i isolasjon. Kom dere ut, gå på tur. Frisk luft er viktig for fysisk og mental helse, slår divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet fast på en pressekonferanse lørdag.

Men samme regler om å holde avstand til andre folk gjelder i naturen som ellers.

– Turen bør starte hjemmefra når man går ut døra, ikke med kollektivtransport eller fra fulle parkeringsplasser. Gå i stedet for å ta bilen hvis alternativet er overfylte parkeringsplasser, sier hun.

Hold avstand

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet synes det virker som om folk stort sett er flinke til å holde den angitte avstanden.

– Det å bare passere noen utendørs innebærer ikke samme smitterisiko som å oppholde seg samlet og nær over en viss tid. Men det vi har sagt er at det er viktig å holde en avstand på rundt to meter, sier hun.

Kø i Trondheim og Bergen

Adresseavisen melder lørdag om kaotiske tilstander flere steder og at folk nærmest har valfartet til populære utfartssteder. Ved Drakstveien i Trondheim var det biler overalt og kaotisk.

– Det er ekstrem utfart til skiløypa. Det er mange hundre biler som står parkert. Jeg har aldri i mitt liv sett så mange biler der, og jeg har bodd der i 15 år, sier Vegard Kleiven til avisen. Han bor i området. Han mener trafikken lørdag ikke engang kan sammenlignes med en påskeutfart.

Kultur-, nærings og idrettsdirektør Ola By Rise i Trondheim sier det er forståelig at folk vil ut i det fine været, men oppfordrer flere til å finne utradisjonelle tidspunkt å foreta lørdags- og søndagsturen på.

Bergens Tidende melder om folkevandring mot Byfjellene og andre populære utfartsområder i vestlandsbyen. Bilder viser at folk nesten går i kø mot Fløyen.