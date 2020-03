Regjeringen lemper på reglene for sykemelding.

Regjeringen kunngjorde regelendringen fredag.

Det betyr at Nav ikke lenger må kreve en erklæring fra legen for å akseptere sykemeldingen. Dette henger sammen med de nye hastetiltakene, der staten betaler for coronarelatert sykefravær fra dag fire.

Jurist: Mistenker corona-juks blant norske bedrifter

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp, er oppfordret til å be arbeidsgiver om å akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden på 16 dager, skriver departementet i en pressemelding.

Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

– I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at Nav senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til.

Tiltaket skal også lette situasjonen for fastleger og legevakter, slik at de kan bruke tiden på å hjelpe pasienter som trenger helsehjelp.