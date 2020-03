En medisin som kombinerer de antivirale stoffene lopinavir og ritonavir er blitt brukt for å dempe virusinfeksjon hos mennesker med hiv.

Da det nye coronaviruset rammet, var det håp om at medisinen kanskje kunne virke mot dette viruset også. Tidligere studier har for eksempel hintet om at midlet kan hjelpe mot SARS, som også er et coronavirus.

Men disse studiene har hatt mange svakheter. Nå har et team av forskere gjort en ny studie på pasienter med alvorlig covid-19-infeksjon.

Fant ingen virkning

Forsker Bin Cao fra National Clinical Research Center for Respiratory Diseases, og en rekke kollegaer, rekrutterte 199 pasienter.

99 av deltagerne fikk lopinavir–ritonavir i tillegg til vanlig behandling mens resten bare mottok vanlig behandling.

Det viste seg imidlertid at pasientene som fikk medisinen verken ble fortere friske eller hadde større sjanse for å overleve, selv om risikoen for alvorlige komplikasjoner var noe mindre.

Forskerne fant heller ikke tegn til at lopinavir–ritonavir bidro til å redusere mengden virus i prøver fra halsen.

Kan ikke utelukke effekt

Forskerne påpeker at studien har noen svakheter. Den var for eksempel ikke en blindstudie.

Pasientene som deltok i studien var dessuten svært syke. Dermed kan man ikke utelukke at legemidlene kunne hatt en virkning hos en annen gruppe pasienter, eller hvis behandlingen begynte tidligere.

Det er også mulig at stoffene kunne hatt en virkning sammen med andre antivirale midler. Det vil eventuelt framtidige studier kunne avdekke.

Men ut ifra denne studien ser det altså ikke ut til at medisiner med en kombinasjon av lopinavir og ritonavir er noe viktig redskap i bekjempelsen av Covid-19.

