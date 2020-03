Tre nye coronadødsfall i Norge

En av dem som er døde av viruset kommer fra Lillestrøm, én var bosatt i Ringsaker, mens den tredje var innlagt på Bærum sykehus.

Det bekreftet Vestre Viken helseforetak i en pressemelding onsdag ettermiddag, ifølge Budstikka.

– Av personvernhensyn kan vi ikke gi nærmere informasjon rundt pasienten. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse til de pårørende, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding fra helseforetaket.

Fakta om norske coronatiltak: * Alle skoler, barnehager og høyere utdanningsinstitusjoner er stengt fram til 26. mars. * Fra mandag 16. mars er grensen stengt for utlendinger som ikke bor eller jobber i Norge. * Alle som kommer hjem fra utlandet, også Norden, må være 14 dager i karantene. Brudd på karantenebestemmelsen kan medføre straff i form av bøter eller fengsel. * Utenriksdepartementet fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige fram til 14. april. * Regjeringen har vedtatt en forskrift som gjør det ulovlig å oppholde seg på hytta i andre kommuner enn hjemkommunen. * Helsedirektoratet har videre fattet vedtak om forbud mot eller stenging av: – alle kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs – alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av steder med matservering der besøkende kan holde minst én meters avstand. Stengingen omfatter restauranter, barer, puber og uteliv. – virksomheter til fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, homøopater og alternativ medisin – treningssentre – virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende – svømmehaller, badeland og lignende

Dødsfall på Romerike

Dødsfallet som først ble meldt, var en pasient på sykehjemmet Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm kommune.

Åtte personer ved bo- og behandlingssenteret ble tirsdag bekreftet smittet av viruset.

– Min første reaksjon er dyp medfølelse med de etterlatte. Vi bøyer hodet i sorg og respekt for den som er gått bort og de nærmeste pårørende, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap).

Eldre person i Ringsaker døde

Senere onsdag ettermiddag sendte Ringsaker kommune ut en pressemelding hvor de bekreftet at en eldre pasient på en institusjon i kommunen er død som følge av covid-19.

I en pressemelding til Ringsaker Blad uttrykker Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) sin dypeste medfølelse med de pårørende.

– Mine tanker går til de som nå har mistet en av sine nærmeste, sier ordføreren.

Seks dødsfall

Etter de tre triste beskjedene onsdag er det totalt seks personer som har dødd etter å ha blitt smittet med coronavirus i Norge.

Fra tidligere er det kjent at tre personer mistet livet i Norge som følge av coronasmitte. To eldre pasienter innlagt ved Oslo universitetssykehus døde i forrige uke. Lørdag opplyste Sykehjemsetaten i Oslo at en beboer ved Ellingsrudhjemmet som døde tidligere i uka, hadde fått bekreftet coronasmitte.

Onsdag ettermiddag er 80 personer innlagt på sykehus i Norge med coronasmitte.

