Forskere tror nedstengningen av Norge kan bli langvarig

Effekten av coronatiltakene vil først bli synlig om tidligst to uker, sier smitteforsker Arnoldo Frigessi til Klassekampen. Han spår restriksjoner fram til slutten av mai.

Frigessi tror Norge må passere toppen av innleggelser på sykehus før folk igjen kan komme i aktivitet på skoler og på jobb.

– Min personlige oppfatning er at vi kanskje må ha restriksjoner i to måneder framover. Det viktigste er å forsøkte å holde antallet alvorlige syke på et nivå som helsevesenet kan håndtere, sier Frigessi, som er statistiker og professor ved Senter for biostatistikk og epidemiologi ved Universitetet i Oslo.

Du skal holde deg hjemme dersom: du mistenker at du kan være smittet du mistenker at du kan være smittet og venter på svar på prøven du har fått bekreftet at du er smittet du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt) du har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom Kilde: Helsenorge.no

Dersom tiltakene har lyktes, vil vi om to uker se en svakere vekst i antall innleggelser på sykehusene, forklarer professoren, som følger coronaepidemien tett.

– Ikke mist motet

– Det er veldig viktig å ikke miste motet, selv om effekten ikke ser så stor ut om to uker. Resultatene kommer ikke til å se fantastiske ut. Men det er viktig å huske at det sannsynligvis hadde vært mye verre uten restriksjonene, sier Frigessi til avisen.

1.169 personer var per mandag smittet av coronaviruset i Norge, men det er store mørketall, siden det er stort sett bare er helsepersonell som testes.

Frigessi sier at sykehusinnleggelser kommer til å bli en av de viktigste indikatorene på omfanget av epidemien. Mandag var til sammen 52 coronasyke innlagt på sykehus.

– Rett å bruke storslegga

Professor Steinar Westin i sosialmedisin ved NTNU lovpriser coronatiltakene som er innført. Han sier det er umulig å si hvor lenge nedstengningen av Norge vil vare.

– De vedtakene som er gjort nå, er for at myndighetene skal få tid til å tenke seg om. Jeg tror dette kan vare til langt ut på høsten. At vi bruker storslegga nå og kommer i gang, er det eneste rette. Hva effektene av tiltakene blir – og om de fungerer – kan vi ikke vite før det har gått en stund.

Beslutninger må tas underveis, sier Westin til Vårt Land.

Professor emeritus Dag Steiner Thelle ved Universitetet i Oslo sier til VG at Kina ser ut til å ha nådd toppen etter cirka tre måneder.

– Ingen av oss vet når vi når toppen i Norge, men jeg vil tippe at det vil begynne å dabbe av en gang i juni. Den største utfordringen er om det blir flere smittede på sykehusene. Klarer man å trekke dette over et år eller to, klarer sykehusene det, sier Thelle.

Stor usikkerhet

Samtidig sier pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund ved Oslo Met til VG at data om lengde på kinesernes utbrudd ikke er nødvendigvis er overførbare til Norge og vestlige land, ettersom man neppe går like strengt til verks her når det gjelder tiltak.

– Dette er meget vanskelig å si. Etter samtale med mine kinesiske kolleger som jobber med dette, regner man med at epidemien i Kina vil vare til godt ut i april. Om vi antar et tilsvarende forløp i Norge som i Kina, vil vi måtte regne med at den vil kunne vare til opp mot sommeren, sier professor Nils Christian Stenseth til VG.

– Men her er det stor usikkerhet – ikke minst fordi tiltakene er forskjellige i Europa, Amerika og andre land, som klart vil påvirke forholdene i Norge, sier Stenseth.

